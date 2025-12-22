Donald Trump anunció que construirán nuevos buques de guerra

La Armada de los Estados Unidos reveló ambiciosos aviones para construir una nueva clase de buques de guerra, impulsada por el presidente Donald Trump. Esta iniciativa forma parte de la propuesta "Flota Dorada", diseñada para revitalizar la industria naval del país y superar las limitaciones detectadas en buques más pequeños durante recientes operaciones militares en todo el mundo.

El anuncio busca posicionar a EE.UU. como líder indiscutible en poder marítimo, con énfasis en tecnología de vanguardia y letalidad superior.

Durante una conferencia, autoridades de la Armada destacaron la magnitud del proyecto: "Estos buques de última generación serán algunos de los buques de guerra de superficie más letales... Prevemos que estos buques serán los primeros de una nueva clase de acorazados que se producirán en los próximos años".

La nueva clase de acorazados promete transformar las capacidades navales, corrigiendo vulnerabilidades expuestas en conflictos recientes y fortaleciendo la proyección de poder global.

President Trump Makes an Announcement with the Secretary of War and the Secretary of the Navy — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

La "Flota Dorada" no solo aborda deficiencias operativas, sino que reactiva la producción industrial estadounidense. Este programa responde a la necesidad de modernizar la flota ante desafíos geopolíticos crecientes, asegurando superioridad en escenarios de alta intensidad.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth Social, donde acusó a Venezuela de haberle “robado” a su país petróleo, tierras y otros activos —sin precisar a qué se refería— y advirtió que, si no son devueltos, “la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto”.

En ese mismo posteo, Trump señaló a Nicolás Maduro por supuestamente “utilizar el petróleo de estos yacimientos robados” para financiarse y para actividades vinculadas al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro.

El exmandatario sostuvo que, por estos motivos, “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, lo que habría motivado el amplio despliegue de fuerzas que la administración republicana lleva adelante en el Caribe en las últimas semanas.