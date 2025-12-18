jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 08:51
Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

Donald Trump dijo que la ofensiva contra Nicolás Maduro continuará hasta que "devuelvan a Estados Unidos todo lo que les robaron previamente".

Gabriela Bernasconi
Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la tensión entre el mandatario estadounidense y Nicolás Maduro.

Donald Trump anunciaría esta noche un ataque contra Venezuela: todos los detalles
Donald Trump anunciaría esta noche un ataque contra Venezuela: todos los detalles
Después de haber cancelado su último viaje a EE.UU., Javier Milei ya planea un encuentro con Trump en enero.  
Tras cancelar su último viaje, Javier Milei organiza un próximo encuentro con Donald Trump

Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth Social, donde acusó a Venezuela de haberle “robado” a su país petróleo, tierras y otros activos —sin precisar a qué se refería— y advirtió que, si no son devueltos, “la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto”.

En ese mismo posteo, Trump señaló a Nicolás Maduro por supuestamente “utilizar el petróleo de estos yacimientos robados” para financiarse y para actividades vinculadas al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro.

El exmandatario sostuvo que, por estos motivos, “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, lo que habría motivado el amplio despliegue de fuerzas que la administración republicana lleva adelante en el Caribe en las últimas semanas.

La ofensiva contra una lancha que transportaba drogas ocurrió en aguas internacionales.
Donald Trump

Acto seguido, anunció: “Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”.

Trump también afirmó que su gobierno está deportando a Venezuela a “los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden”, y que ese proceso se realiza “a un ritmo acelerado”.

En otro tramo del mensaje, aseguró que Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o perjudiquen a su nación, ni que un “régimen hostil” se apodere de sus recursos. Según dijo, todo petróleo, tierras y activos deben ser devueltos de inmediato.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro.

La medida anunciada por Trump se inscribe dentro de la llamada “Operación Lanza Sur”, la ofensiva militar presentada por Washington el 13 de noviembre de 2025, cuyo objetivo declarado es combatir el tráfico ilícito de drogas y el denominado narcoterrorismo en el hemisferio occidental. Trump defendió este operativo con la consigna de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental”.

Días atrás, Estados Unidos tomó control de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela en una operación militar que, según funcionarios estadounidenses, forma parte de su campaña contra redes ilegales de transporte de crudo. El gobierno de Maduro, por su parte, denunció el hecho como un acto de “piratería internacional” y un intento de despojo de recursos energéticos.

