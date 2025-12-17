miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 21:00
Importante.

Donald Trump anunciaría esta noche un ataque contra Venezuela: todos los detalles

El periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará un ataque contra Venezuela.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
donald trump

El periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará un ataque contra Venezuela durante su discurso al país de este miércoles por la noche, según le informó un miembro del Congreso.

Lee además
Después de haber cancelado su último viaje a EE.UU., Javier Milei ya planea un encuentro con Trump en enero.  
Política.

Tras cancelar su último viaje, Javier Milei organiza un próximo encuentro con Donald Trump
donald trump no descarto una intervencion militar en venezuela: que dijo
Política.

Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela: qué dijo

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina un ataque y que el presidente lo anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (a las 23 hora argentina)”, señaló el periodista en el podcast de tendencia conservadora “Judging Freedom”.

Trump ofrecerá por televisión un mensaje desde la Casa Blanca para hacer un balance de su primer año de gestión y anticipar los planes para los próximos tres años, según detalló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Las palabras del mandatario estadounidense llegan en un contexto de marcada tensión en el Caribe, donde el país desplegó en los últimos meses un importante operativo militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico que opera en la región.

image

Ese despliegue incluyó bombardeos en el sur del Caribe y en el Pacífico oriental contra más de 20 lanchas presuntamente cargadas con droga, lo que provocó la muerte de al menos 95 tripulantes.

Trump afirmó ayer en su cuenta de Truth Social que “Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”. También exigió que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

El presidente norteamericano confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada y, este martes, ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan del país.

