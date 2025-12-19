Donald Trump aseguró que no descarta una guerra contra la dictadura de Nicolás Maduro

El mandatario estadounidense, Donald Trump , dejó entrever que no descarta la opción de un enfrentamiento militar con Venezuela , en medio de la intensificación de la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro . Durante una entrevista telefónica con NBC News , Trump afirmó: “No lo descarto, no” al ser consultado sobre un posible conflicto bélico.

A su vez, el presidente de EE.UU adelantó que seguirán las intervenciones y confiscaciones de buques petroleros relacionados con Venezuela.

En los últimos días, el gobierno de Trump ha reforzado su presión sobre el régimen que controla Venezuela , disponiendo el martes un “cerco” sobre los buques petroleros sancionados que entran o salen del país. Recientemente, las autoridades estadounidenses confiscaron un petrolero frente a las costas venezolanas y realizaron veintiocho operaciones contra embarcaciones , que habrían provocado la muerte de más de un centenar de personas.

Desde la Casa Blanca, argumentan que estas intervenciones apuntan a supuestos barcos vinculados al narcotráfico y acusan a Venezuela de destinar los ingresos petroleros a financiar el “terrorismo de drogas” .

Al ser interrogado sobre si su meta última consiste en derrocar a Maduro, Trump evitó dar una respuesta clara y se limitó a declarar: “Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, según informó NBC News.

donald trump

Asimismo, al ser cuestionado sobre si las medidas de Estados Unidos podrían derivar en un conflicto bélico, el exmandatario afirmó: “No lo discuto”, aunque reconoció que es una posibilidad y advirtió que se realizarán nuevas incautaciones de petroleros. Respecto al tiempo previsto para estas operaciones, sostuvo: “Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”.

Bono militar y financiamiento de las fuerzas armadas

En el terreno doméstico, Trump respaldó sus medidas económicas durante un discurso televisado a nivel nacional, en el que anunció un “bono guerrero” de USD 1.776 para aproximadamente un millón y medio de integrantes de las fuerzas armadas, en honor a los casi 250 años de la independencia del país.

donald trump

El exmandatario aseguró a NBC News que los desembolsos se efectuarán próximamente y detalló que se cubrirán mediante la ley denominada “One Big Beautiful Bill” y los ingresos provenientes de aranceles: “Estamos ganando tanto dinero con los aranceles que podemos hacer esto y aún nos sobra”.

No obstante, un alto funcionario del gobierno detalló que el bono extraordinario para el personal militar implicará un gasto cercano a USD 2.600 millones, y que se financiará con recursos originalmente destinados a la vivienda militar, asignados por la ley mencionada, la cual en julio había destinado USD 2.900 millones para aliviar los gastos personales de los soldados durante un periodo de dos años.

Según confirmó una fuente del Senado, estos fondos provienen de ese presupuesto específico y no de los aranceles, y el Departamento de Defensa decidió otorgar un pago único en lugar de crear un precedente que implicara futuros desembolsos para vivienda.

Donald Trump Donald Trump habla con los reporteros a bordo del Air Force One (AP)

Críticas al sistema de salud y estrategia electoral hacia noviembre

Trump también se refirió al tema de la salud, cuestionando a las enormes compañías aseguradoras que, según él, se han enriquecido con miles de millones de dólares que, a su criterio, deberían destinarse directamente a los ciudadanos. Planteó la posibilidad de que las personas puedan adquirir su propio seguro médico, que brindaría beneficios superiores a un costo significativamente menor.

Mientras tanto, millones de estadounidenses que cuentan con cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) podrían enfrentar incrementos en sus primas el próximo año, luego de que los republicanos de la Cámara de Representantes se negaran a aprobar la prórroga de los subsidios.

Trump expresó a NBC News que no considera necesario derogar la ley: “No tengo que hacer nada, porque Obamacare se derogará solo automáticamente, ya que nadie querrá usarlo. Es demasiado caro”.

Estados Unidos Donald Trump El presidente de Estados Unidos Donald Trump camina junto a su par de Israel Isaac Herzog y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, en una ceremonia de bienvenida en el aeropuerto Ben Gurion. (Foto: AP - Evan Vucci)

A su vez, desechó la idea de presentar un plan sanitario más amplio: “En lo que a mí respecta, lo presenté anoche. Es muy simple. Es un plan muy simple. Las compañías de seguros se han hecho totalmente ricas y más allá de cualquier comprensión. Obtienen miles de millones y miles de millones de dólares al año, y no vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a pagar el dinero directamente a la gente. Podrán usar cuentas de salud, hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a dejar que compren su propio seguro de salud. Obtendrán una atención mucho mejor a un precio mucho más bajo”.

El presidente estadounidense, Donald Trump.

Con la vista puesta en los comicios legislativos de noviembre, las dos fuerzas políticas concentran sus estrategias en asegurar el dominio del Congreso, conscientes de que perderlo podría abrir la puerta a investigaciones y dificultades para la administración presidencial.

Al ser preguntado por NBC News sobre si los republicanos lograrán mantener el control de las dos cámaras, Trump contestó: “Creo que sí. Eso espero”.