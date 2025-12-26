viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 09:02
Política internacional.

Donald Trump despliega acciones militares terrestres en Venezuela y otros puntos de América Latina

En un mensaje navideño a las fuerzas armadas, Donald Trump afirmó que su gobierno ya lanzó operativos terrestres contra redes del narcotráfico en la región.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump confirmó el inicio de operaciones militares terrestres en Venezuela y América Latina.

Donald Trump confirmó el inicio de operaciones militares terrestres en Venezuela y América Latina.

Hace dos semanas, Donald Trump sostuvo que se iniciarían operaciones terrestres en Venezuela y aseguró que Estados Unidos no tolerará acciones que, según él, dañan a su juventud, en referencia al supuesto tráfico de drogas proveniente del país sudamericano.

En ese marco, el presidente estadounidense remarcó que el avance comenzaría “por tierra”, al considerar esa vía más sencilla, y presentó esas declaraciones como una advertencia explícita al gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro.

Donald Trump confirmó el inicio de operaciones militares terrestres en Venezuela y América Latina.

Escalada del discurso de Donald Trump y anuncio de acciones inminentes

La instancia que había anticipado parecería concretarse ahora: en un saludo navideño destinado a las fuerzas militares de su país, Donald Trump anunció que es inminente el comienzo de ofensivas terrestres contra grupos narcos en América Latina, con especial mención al territorio venezolano.

El presidente aseguró que su gobierno ya puso en marcha operaciones “por tierra” contra las redes vinculadas al narcotráfico, aunque evitó detallar en qué naciones se llevan adelante esas intervenciones y qué tipo de estrategia se está aplicando.

Donald Trump y Nicolás Maduro.

Durante su alocución, subrayó lo que consideró avances contundentes en la lucha contra el narcotráfico por rutas marítimas y aseguró que el ingreso de drogas por mar cayó un 96%. Ese resultado, según explicó, sería consecuencia de la presencia militar en el Caribe, aunque no presentó documentación que respalde ese dato.

Cuestionamientos por operativos navales y críticas internacionales

El exmandatario relacionó esa supuesta merma con las operaciones navales y la incorporación de sistemas de control sofisticados, como acciones armadas y la destrucción de embarcaciones en zonas próximas a Venezuela.

Estas intervenciones habrían provocado la muerte de varias personas sin pruebas verificables de su vinculación con el narcotráfico, motivo por el cual fueron calificadas como “ilegales” por distintos actores de la comunidad internacional.

Cartel de los soles - maduro
El Gobierno argentino declaró al

El Gobierno argentino declaró al "Cártel de los Soles" como organización terrorista

Para concluir su discurso, el presidente dedicó un reconocimiento particular a la dotación del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra operando en el Caribe, al que definió como un engranaje clave dentro de la estrategia de contención y vigilancia frente a las redes del crimen organizado internacional.

Estas declaraciones se produjeron poco después de que Trump renovara sus advertencias contra Nicolás Maduro. En ese contexto, sostuvo que sería una decisión “sensata” que el líder venezolano dejara el cargo y se marchara del país. “Creo que sería inteligente” por su parte hacerlo, expresó el dirigente republicano ante la prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, al ser consultado sobre si la intención era forzar la salida de Maduro del poder.

