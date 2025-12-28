Donald Trump recibió a Zelenski y lanzó una advertencia sobre el futuro de la guerra / foto de El País

Donald Trump mantuvo un encuentro con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su residencia de Florida, en medio de gestiones diplomáticas intensas y tras una conversación previa del mandatario estadounidense con Vladímir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se reunió este domingo con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski , en Mar-a-Lago, Florida, en un encuentro marcado por la urgencia de avanzar hacia una salida diplomática a la guerra con Rusia y por los movimientos previos del mandatario republicano en el plano internacional.

Minutos antes de recibir a Zelenski, Trump reveló que había mantenido una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, a la que calificó como “positiva y muy productiva” . Ese antecedente sumó expectativa y tensión a la reunión con el líder ucraniano.

Tras un breve contacto con la prensa, Trump afirmó que las negociaciones se encuentran avanzadas. “Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final” , sostuvo, y agregó que cualquier acuerdo “será bueno para Ucrania” y contará con respaldo internacional. También señaló que “habrá un acuerdo sólido de seguridad” y que “las naciones europeas están muy involucradas”.

En un mensaje contundente, el presidente estadounidense lanzó una advertencia sobre el futuro del conflicto: “La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso”.

AHORA: Trump sobre el acuerdo entre Rusia y Ucrania: "Estamos en la fase final de las conversaciones. O termina o se prolonga por mucho tiempo. Millones de personas más morirán, y nadie quiere eso".

Zelenski llegó a Florida con un plan de paz revisado junto a Washington, que incluye definiciones sensibles como el control de territorios en disputa y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia. Además, el mandatario ucraniano insiste en que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad firmes para su país. “El interrogante es qué garantía está dispuesto a darnos Trump”, había manifestado previamente.

Antes del encuentro, Zelenski remarcó que se trata de días de intensa actividad diplomática y subrayó que las decisiones finales “dependen de quienes ayudan a Ucrania y de quienes ejercen presión sobre Rusia”. En paralelo, recordó que Moscú continúa con ataques militares y ha rechazado incluso propuestas de alto el fuego temporales.

La reunión en Mar-a-Lago se da en un contexto complejo, con negociaciones abiertas, posiciones enfrentadas y la presión de Trump por cumplir su promesa de campaña de poner fin a la guerra. Mientras tanto, el desenlace del conflicto sigue siendo incierto y depende de acuerdos que, por ahora, aún parecen lejanos.