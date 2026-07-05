Un joven está en terapia intensiva y su familia busca testigos

El joven volvía de trabajar en bicicleta cuando sufrió un grave incidente en la ciclovía de la ruta provincial 1. (Imagen ilustrativa con IA)

La familia de Diego Gómez, un joven de 24 años que permanece internado en estado crítico en el hospital Pablo Soria, solicita la colaboración de personas que hayan visto el grave incidente vial ocurrido el jueves por la tarde en la ciclovía de la ruta provincial 1, a la altura de Río Blanco. El objetivo es reunir datos que permitan reconstruir con mayor precisión cómo sucedió el hecho.

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Quienes puedan aportar información deben dirigirse a la Subcomisaría de Río Blanco o comunicarse al teléfono 388 4632309 . La familia considera que cualquier testimonio, imagen o dato sobre los vehículos involucrados puede resultar importante para la investigación.

Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 17 . Tras recibir un alerta, efectivos se dirigieron hasta la ciclovía de la ruta provincial 1 y solicitaron la presencia del Same.

Al llegar, los profesionales encontraron a Diego tendido a un costado de la ruta , dentro de la jurisdicción de Río Blanco. Luego de recibir las primeras curaciones, fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo con el relato de un testigo entrevistado por la Policía, el ciclista y una motocicleta circulaban por la ciclovía. En esas circunstancias, Diego habría impactado su cabeza contra uno de los bancos de cemento ubicados al costado del trayecto, mientras que el conductor de una moto de 110 cilindradas se habría retirado del lugar con dirección a San Salvador de Jujuy.

La familia reclama respuestas

María Emilia Panire, madre del joven, contó que su hijo había comenzado a trasladarse en bicicleta para llegar desde Alto Comedero hasta Río Blanco, donde trabajaba.

“Hace poco empezó a manejar por el tema de su trabajo. Para abaratar costos, comenzó a ir en bicicleta”, relató.

La mujer también manifestó su preocupación por la circulación de motos dentro de la ciclovía. “Las motos tienen su lugar para andar y la ciclovía no es el lugar para circular. Fuimos y vimos por dónde andan. No van por el carril que les corresponde”, expresó.

Sobre el estado de salud de Diego, su madre señaló que fue operado de urgencia en la cabeza durante la madrugada del viernes y que continúa en terapia intensiva tras sufrir un fuerte traumatismo encéfalo craneal.

“Las motos tienen su lugar para andar y la ciclovía no es el lugar para circular" “Las motos tienen su lugar para andar y la ciclovía no es el lugar para circular"

La investigación

Por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, personal de Criminalística trabajó en el lugar para establecer las causas del incidente. Además, la bicicleta que utilizaba Diego quedó resguardada de manera preventiva.

La familia permanece a la espera de su evolución y, al mismo tiempo, insiste en la necesidad de encontrar a más personas que puedan aportar información sobre lo sucedido.

El joven volvía de trabajar en bicicleta cuando sufrió un grave incidente en la ciclovía de la ruta provincial 1.

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