¿Qué se sabe sobre el video viral de la tranquera colocada por una propietaria en la Ruta 12 de Chubut?

“¿Te imaginás ir manejando por una ruta nacional y que de repente te aparezca una tranquera que no te deje seguir el camino? Está pasando en la Ruta 12, entre Esquel y Gualjaina, provincia del Chubut. La tranquera la mandó a poner un terrateniente estadounidense”, publicó Revista Cítrica en su cuenta de X . Las imágenes se viralizaron de inmediato y el tema se convirtió en noticia nacional.

La tranquera existe. Está en el acceso a la localidad de Gualjaina y a unos 60 kilómetros de Esquel, pero se trata de una ruta provincial y no nacional. Luciana Zárate es copropietaria del campo que cruza el trazado y reconoce haber colocado la barrera “cansada de los robos y los destrozos”, según contó a ADNSUR.

Zárate asegura que está dentro de la ley porque se trata de propiedad privada. El argumento es similar a la explicación oficial que dieron desde la provincia de Chubut.

Sin embargo, el tema puso al descubierto un problema de arrastre, ya que el tramo de la ruta donde se colocó la tranquera se construyó sin que el Estado haya hecho la expropiación correspondiente para avanzar en la obra. De ahí que no todas las autoridades defiendan la posición de Zárate.

Según pudo saber ADNSUR, el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, “está furioso” y, aunque todavía no habló en público, solicitó información sobre la traza y analiza con un equipo de abogados la posibilidad de hacer una presentación.

De conflicto entre vecinos a noticia nacional

Zárate y su marido compraron el campo hace casi 2 años. Desde que la pareja llegó, tienen problemas con los vecinos. “Hace un año hicimos una fosa para un guardaganados. Se juntaron los que se autoproclaman mapuches y yo tuve que defender la propiedad porque ellos la querían tapar”, contó la mujer que compartió un video del día del conflicto.

Decidió colocar la tranquera para evitar el robo de varillas y que corten los alambres del campo. Según su versión, se acercó al Juzgado de Paz para dar aviso y dejar en claro que “no es un corte de ruta”. “Avisé a las autoridades que no iba a tener candado. De hecho tengo otro vecino de 90 años que entra y sale por ahí sin problemas”, agregó.

La mujer dice comprender el enojo de ciertos vecinos de Gualjaina. “Entiendo a los que se quejan porque ese tramo de ruta lo pagaron todos. Pero está dentro de mi campo y a mí, la verdad, no me beneficia. Hubo la intención de expropiar ese pedazo para hacer la ruta, pero no hay ningún papel firmado y nosotros ya lo compramos así. Es una ruta inconclusa”, contó.

El argumento de “ruta inconclusa” es el mismo que utilizan las autoridades chubutenses. En un comunicado difundido por la Administración de Vialidad Provincial (AVP) se planteó que la colocación de la tranquera es “el ejercicio de un derecho de propiedad sobre un proyecto vial que nunca se consolidó legalmente”.

“La carpeta asfáltica existente corresponde a un proyecto vial inconcluso ejecutado entre los años 2005 y 2009. Si bien la obra fue materializada físicamente, el proceso de adquisición de tierras y transferencia de jurisdicción a favor del Estado nunca se perfeccionó”, sostuvieron desde la AVP.

Los antiguos propietarios del predio “La Cancha”, el sector afectado, cooperaron en su momento y permitieron la instalación de los obradores. Si bien se avanzó en un convenio, nunca se firmó. Con autorización de la AVP, los dueños anteriores ya habían cerrado el camino.

El cambio de titularidad del campo reavivó el conflicto. En la actualidad, desde la AVP sostuvieron que “no puede avanzar en nuevas soluciones o convenios hasta que los actuales ocupantes cumplimenten la certificación de dominio actualizada, proceso que se vio demorado por el contexto sanitario reciente”. Las autoridades explicaron que el campo entró en sucesión durante la pandemia y que los trámites catastrales se demoraron. Los nuevos propietarios “compraron con boleto de compra y venta y recién ahora se está formalizando la nueva mensura”, agregaron.

En los pasillos del municipio de Gualjaina se quejaron por la posición provincial y dicen que “le regalaron la ruta” a Zárate a pesar de que los chubutenses pagaron ese tramo. “La demora por el contexto sanitario no tiene sentido”, agregaron.

La APV cerró su comunicado diciendo que “el pórtico de hierro no constituye una ‘invasión de hecho’ sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima sobre la cual el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”.

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Autor: ADNSUR.

Edición: Chequeado