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6 de mayo de 2026 - 21:00
País.

Javier Milei en Estados Unidos: "El modelo de la libertad funciona"

Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos, donde les pidió a los empresarios a “apostar por la Argentina”.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
JavierMilei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos

Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos

Javier Milei participó de la 29º Conferencia Global del Instituto Milken, un encuentro liberal realizado en Los Ángeles, Estados Unidos, ante especialistas de las finanzas y empresarios. “El sueño americano no está muerto”, dijo y agregó que “está renaciendo en dos países”, en referencia a Estados Unidos y Argentina. “El modelo de la libertad funciona”.

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Michael Milken, el titular del Instituto, presentó a Milei con grandes elogios: “Con su éxito puede cambiar toda Latinoamérica”, y subrayó que desde que asumió hay un nuevo presidente en Chile, en Bolivia y Honduras “que creen en la libre empresa”. “No es fácil deshacer 80 años de daño en un par de años”, dijo.

En su mensaje, Milei dijo que “la promesa de libertad del mundo no está muerta, está renaciendo en dos lugares al mismo tiempo. En Estados Unidos, de la mano del presidente Trump, está devolviéndole a esta nación su esencia, comenzando por el paso más importante, la voluntad de volver a ser grandes. Y en Argentina, donde 48 millones de argentinos eligieron poner fin a un siglo de decadencia y volver a abrazar las ideas que a nosotros también supieron llevarnos a la grandeza”.

Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos
Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos

Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos

No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple, devolverles la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, afirmó.

Marcó que, tras sus dichos del 2024 en el foro, ahora venía a “mostrar un montón de hechos que demuestran que la libertad funciona”, y destacó la reducción del déficit y la baja de la inflación. “Como antes la consigna era 'Go west' (en referencia a los que fueron de Europa a América), ahora es: 'Vayan al Sur'”.

“Hace dos años los invite a invertir a la Argentina. Dos años después vuelvo no a pedirles fe sino a mostrarles los resultados”, y destacó que “hoy el sueño americano se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego y espero que incluya pronto a Cuba y Venezuela para que el refugio de la libertad llegue a todo el continente”.

Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos
Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos

Javier Milei participó de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos

Javier Milei con empresarios

El Presidente se había reunido junto al canciller Pablo Quirno, el ministro Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford, con unos 25 empresarios e inversionistas, entre los que se encontraban representantes de Bitso, Bright Point, Chevrón, Nvidia, entre otras empresas de energía, finanzas, cripto, pesca, real estate, defensa, infraestructura y tecnología.

Quirno, Caputo y Oxenford mantuvieron un encuentro separado con el CFO de Chevron, Eimar Bonner y Laura Lane. El ministro de Economía dijo que la empresa "nos garantizó que estará enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por US$10.000 millones".

Milei con empresarios
Milei con empresarios

Milei con empresarios

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