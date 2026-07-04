Mundial 2026: Francia venció 1-0 a Paraguay y enfrentará a Marruecos en cuartos de final

Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Paraguay este sábado en Filadelfia. Kylian Mbappé marcó el único gol del partido desde el punto penal y selló la clasificación del conjunto europeo, que en la próxima instancia enfrentará a Marruecos.

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El partido comenzó con Francia intentando asumir el protagonismo mediante la posesión de la pelota y los avances de sus jugadores ofensivos. Paraguay respondió con un planteo ordenado, mucha intensidad en la marca y una defensa que logró neutralizar las primeras aproximaciones del equipo europeo.

Durante la primera parte, el seleccionado francés generó varias situaciones, aunque no consiguió romper el cero. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Adrien Rabiot y Manu Koné buscaron el arco defendido por Orlando Gill, quien intervino cada vez que fue necesario.

Paraguay también tuvo algunas oportunidades y procuró lastimar mediante las apariciones de Miguel Ángel Almirón, Julio Enciso y Diego Gómez. La Albirroja resistió los ataques de su rival y llegó al descanso con el marcador igualado sin goles.

El encuentro se mantuvo cerrado durante los primeros minutos del complemento. Francia aumentó la presión, adelantó sus líneas y comenzó a encontrar más espacios cerca del área paraguaya.

[IMAGEN: Kylian Mbappé celebra el gol de Francia frente a Paraguay]

Kylian Mbappé convirtió el gol que clasificó a Francia a los cuartos de final del Mundial 2026.

Mbappé convirtió el gol de la clasificación

La acción decisiva llegó a los 20 minutos del segundo tiempo. El árbitro revisó mediante el VAR una infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué dentro del área y finalmente sancionó penal para Francia.

Kylian Mbappé se hizo cargo de la ejecución y no falló. A los 24 minutos, el capitán francés convirtió el 1-0 y destrabó un partido que hasta ese momento había sido muy parejo.

Después del gol, Paraguay realizó modificaciones y adelantó sus líneas en busca del empate. Ingresaron Maurício Magalhães, Gabriel Ávalos y Gustavo Caballero para intentar darle mayor presencia ofensiva al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.

La Albirroja tuvo una ocasión clara mediante un remate de Maurício, pero Mike Maignan respondió con seguridad. También lo intentó Júnior Alonso, aunque su disparo salió desviado.

Francia contó con oportunidades para ampliar la diferencia, especialmente a través de Mbappé, pero Orlando Gill sostuvo a Paraguay con varias intervenciones. El equipo europeo no logró marcar el segundo tanto, aunque mantuvo la ventaja hasta el final.

La información de todos los partidos puede consultarse en la cobertura minuto a minuto del Mundial 2026.

Francia enfrentará a Marruecos en cuartos de final

Con la victoria, Francia se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo. En los cuartos de final deberá enfrentar a Marruecos, que más temprano goleó 3-0 a Canadá.

El conjunto africano logró su clasificación con dos goles de Azzedine Ounahi y otro de Soufiane Rahimi. De esta manera, el Mundial 2026 ya tiene confirmado uno de sus cruces de cuartos de final.

Paraguay, en tanto, cerró su participación después de haber llegado a los octavos tras eliminar a Alemania en una definición por penales. El equipo de Gustavo Alfaro ofreció resistencia ante uno de los candidatos, pero no logró recuperarse del gol de Mbappé.

Francia consiguió una victoria ajustada, construida a partir de la paciencia, la presión ofensiva y la efectividad de su capitán desde los doce pasos. El seleccionado europeo continúa en carrera y ahora tendrá como próximo desafío a Marruecos.