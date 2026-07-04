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4 de julio de 2026 - 16:11
Fútbol.

Mundial 2026: Marruecos goleó 3-0 a Canadá y es el primero en clasificar a cuartos de final

Marruecos venció 3-0 a Canadá con dos goles de Azzedine Ounahi y otro de Soufiane Rahimi para avanzar en el Mundial 2026.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Marruecos goleó 3-0 a Canadá y avanzó a octavos del Mundial 2026

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Marruecos goleó a Canadá en el Mundial 2026

El encuentro comenzó con Canadá tomando la iniciativa y generando algunas situaciones frente al arco defendido por Yassine Bounou. Jonathan David y Tani Oluwaseyi tuvieron oportunidades durante los primeros minutos, pero el arquero marroquí respondió con seguridad.

A lo largo de la primera etapa, el conjunto canadiense logró aproximarse mediante tiros de esquina y avances por las bandas. Marruecos, por su parte, apostó por sostener el orden defensivo y buscar espacios para salir de contraataque.

El marcador permaneció igualado durante los primeros 45 minutos. Los dos equipos se fueron al descanso sin goles y con varias tarjetas amarillas, en un partido disputado y con numerosas infracciones.

La historia cambió rápidamente en el complemento. A los cuatro minutos del segundo tiempo, Azzedine Ounahi abrió el marcador para Marruecos tras una jugada preparada. El mediocampista apareció en el momento indicado y consiguió quebrar la resistencia canadiense.

A partir de la ventaja, Marruecos ganó confianza, manejó mejor la pelota y encontró mayores espacios para atacar. Canadá intentó responder con modificaciones y nuevas aproximaciones, aunque no logró superar la defensa rival.

Ounahi y Rahimi sellaron la clasificación

A los 36 minutos del segundo tiempo, Ounahi volvió a aparecer para marcar el segundo gol de Marruecos. La jugada contó con la asistencia de Brahim Díaz, quien tuvo una participación importante en el ataque del equipo africano.

El futbolista marroquí completó así una actuación destacada con dos goles en un partido decisivo. Minutos después, Rahimi estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate que impactó en el palo.

El delantero finalmente tuvo revancha a los 52 minutos. Soufiane Rahimi convirtió el tercer gol luego de otra asistencia de Brahim Díaz y estableció el resultado definitivo de 3-0.

Canadá buscó descontar durante los minutos finales, pero no consiguió precisión en los últimos metros. Marruecos mantuvo el control, defendió la ventaja y cerró una victoria contundente en Houston.

Con este resultado, el seleccionado africano continúa su camino en la Copa del Mundo. La información de los cruces y resultados puede seguirse en la cobertura completa del Mundial 2026.

El partido también dejó como figura a Ounahi, determinante con su doblete, y a Brahim Díaz, quien participó con dos asistencias. Rahimi, ingresado durante el primer tiempo, completó la goleada que aseguró el avance marroquí.

Marruecos celebró una clasificación construida íntegramente en el segundo tiempo, luego de una primera mitad pareja. Canadá quedó eliminado tras no poder aprovechar sus oportunidades y sufrir la contundencia rival.

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