FNE 2026: el Nacional Nº2 coronó a Melani Tejerina como su representante

La cuenta regresiva hacia la FNE 2026 continúa sumando emociones en toda la provincia y, en esta oportunidad, el Colegio Nacional Nº2 vivió una noche especial al elegir a Melani Tejerina como su nueva representante para la tradicional celebración estudiantil jujeña.

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En un evento cargado de alegría, compañerismo y entusiasmo, estudiantes, docentes y familias acompañaron la elección que definió a las jóvenes que representarán a la institución durante las distintas instancias de la FNE 2026.

La comunidad educativa del Colegio Nacional Nº2 se reunió para compartir una jornada marcada por el espíritu festivo que caracteriza a la FNE. Entre aplausos, música y el acompañamiento de familiares y amigos, las candidatas desfilaron ante el público, mostrando su compromiso con los valores de la institución.

Tras la deliberación correspondiente, se conoció el nombre de la nueva representante, quien tendrá la responsabilidad de representar al establecimiento en las próximas actividades estudiantiles.

Las elegidas del Nacional Nº2

Durante la velada también se distinguió a las jóvenes que integrarán la corte estudiantil de la institución.

La elección dejó conformada la siguiente corte:

Representante 2026: Melani Tejerina

1 Princesa: Valentina Mercado

2 Princesa: Tiziana Maldonado

1 Dama de Honor: Catalina Condorí

2 Dama de Honor: Martina Navarro

Miss Simpatía: Rocío Estrella Ortiz

Miss Elegancia: Sofia Espinosa

Las jóvenes recibieron el reconocimiento de sus compañeros y de toda la comunidad educativa, en una noche que quedará grabada en la memoria de quienes participaron.

El podio de los chicos

Los otros tres nombres que se dieron a conocer esta noche es el de los pajes.

Chico 10: Juan de Dios Alderete

Chico 9: Augusto Medina Alderete

Chico 8: Guillermo López

La FNE ya se vive en toda la provincia

Con cada elección estudiantil, la Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza a tomar protagonismo en los distintos establecimientos educativos de Jujuy. Las instituciones avanzan en la definición de sus representantes mientras crece la expectativa por los tradicionales desfiles, la elección capital y las múltiples actividades que forman parte de una de las celebraciones juveniles más importantes del país.

La Escuela Municipal Marina Vilte ya tiene a sus representantes para la edición 2026 y se prepara para acompañarlas en cada etapa de este camino que año tras año reúne a miles de estudiantes en torno a la fiesta más emblemática de la primavera jujeña.