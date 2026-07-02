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2 de julio de 2026 - 12:02
FNE 2026.

El Secundario N° 39 se prepara para elegir a su representante 2026

La elección se realizará el miércoles 8 de julio, desde las 20, en el establecimiento educativo. Durante la jornada también será elegido el Paje 10

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Secundario N° 39 se prepara para elegir a su representante 2026

El Secundario N° 39 se prepara para elegir a su representante 2026

El Colegio Secundario N° 39 “Dr. César Adrián Scaro” se prepara para vivir una de las noches más esperadas por su comunidad educativa. El miércoles 8 de julio, desde las 20, se realizará la elección de la nueva representante estudiantil de la institución, con la participación de 13 candidatas.

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El evento tendrá lugar en las instalaciones del colegio y reunirá a estudiantes, familiares, docentes y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañarán a las jóvenes durante la celebración.

Trece candidatas buscarán representar al colegio

Durante la noche, las 13 estudiantes serán presentadas ante el público y participarán de la elección que definirá quién será la nueva representante del Secundario N° 39 durante este año.

La estudiante elegida tendrá la responsabilidad de representar a la institución en las diferentes actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La representante saliente es Jazmín Gutiérrez, quien finalizará su período y entregará sus atributos a la joven que resulte elegida.

También se realizará la elección del Paje 10

Además de la elección de la representante estudiantil, durante la celebración se elegirá al Paje 10 del Secundario N° 39.

De esta manera, el establecimiento vivirá una jornada especial en la que quedarán definidos los estudiantes que representarán al colegio durante las actividades previstas para este año.

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Cuándo y dónde será la elección

La elección se desarrollará el miércoles 8 de julio, a partir de las 20, en el Colegio Secundario N° 39 “Dr. César Adrián Scaro”.

La comunidad educativa se prepara para acompañar a las candidatas y disfrutar de una noche de celebración, emoción y participación estudiantil.

Las 13 candidatas del Secundario N° 39

  • Máxima Reynoso
  • Milagros Ibáñez
  • Selene Soliz
  • Jazmín Alarcón
  • Estrella Johanna Calla
  • Giuliana Belén Cánepa
  • Belén Baiz
  • Gimena Valentina Soto
  • Malena Bustamante
  • Dana Quipildor
  • Ana Polo
  • Araceli Cruz
  • Estefanía Versellino

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