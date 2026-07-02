El Secundario N° 39 se prepara para elegir a su representante 2026

El Colegio Secundario N° 39 “Dr. César Adrián Scaro” se prepara para vivir una de las noches más esperadas por su comunidad educativa. El miércoles 8 de julio, desde las 20, se realizará la elección de la nueva representante estudiantil de la institución, con la participación de 13 candidatas.
El evento tendrá lugar en las instalaciones del colegio y reunirá a estudiantes, familiares, docentes y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañarán a las jóvenes durante la celebración.
Trece candidatas buscarán representar al colegio
Durante la noche, las 13 estudiantes serán presentadas ante el público y participarán de la elección que definirá quién será la nueva representante del Secundario N° 39 durante este año.
La estudiante elegida tendrá la responsabilidad de representar a la institución en las diferentes actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
La representante saliente es Jazmín Gutiérrez, quien finalizará su período y entregará sus atributos a la joven que resulte elegida.
También se realizará la elección del Paje 10
Además de la elección de la representante estudiantil, durante la celebración se elegirá al Paje 10 del Secundario N° 39.
De esta manera, el establecimiento vivirá una jornada especial en la que quedarán definidos los estudiantes que representarán al colegio durante las actividades previstas para este año.
Cuándo y dónde será la elección
La elección se desarrollará el miércoles 8 de julio, a partir de las 20, en el Colegio Secundario N° 39 “Dr. César Adrián Scaro”.
La comunidad educativa se prepara para acompañar a las candidatas y disfrutar de una noche de celebración, emoción y participación estudiantil.
Las 13 candidatas del Secundario N° 39
- Máxima Reynoso
- Milagros Ibáñez
- Selene Soliz
- Jazmín Alarcón
- Estrella Johanna Calla
- Giuliana Belén Cánepa
- Belén Baiz
- Gimena Valentina Soto
- Malena Bustamante
- Dana Quipildor
- Ana Polo
- Araceli Cruz
- Estefanía Versellino
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