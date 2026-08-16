Secuestraron más de 65 kilos de droga en Tumbaya y San Pedro de Jujuy

Gendarmería Nacional secuestró más de 65 kilos de droga durante dos procedimientos realizados en rutas nacionales de Jujuy. En Tumbaya, los efectivos encontraron casi 41 kilos de marihuana ocultos en la bodega de un colectivo, mientras que en Barro Negro detectaron más de 24 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de un vehículo.

El primer operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.739, donde personal de la Sección “Humahuaca”, dependiente del Escuadrón 53 “Jujuy”, controló un transporte público de pasajeros.

Durante la inspección de la bodega, los gendarmes hallaron una caja con 39 paquetes que contenían una sustancia vegetal. El test Narcotest confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 40 kilos 995 gramos. Además, se secuestró un teléfono celular y, por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, un hombre quedó detenido.

Más droga en San Pedro de Jujuy El segundo procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.181, en inmediaciones de Barro Negro. Efectivos de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, inspeccionaron un Fiat Cubo y detectaron 24 paquetes rectangulares ocultos en un doble fondo.

La prueba de campo confirmó que contenían cocaína, con un peso total de 24 kilos 735 gramos. Durante la requisa también se encontró mercadería de origen extranjero de los rubros tienda, bazar, electrónica y manufacturas diversas, que no contaba con la documentación aduanera correspondiente. Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, fueron secuestrados la droga, el vehículo y la mercadería, mientras que dos personas quedaron detenidas.

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