Hoy es el Día Mundial contra las Drogas: dónde pedir ayuda en Jujuy

Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas , también conocido como el Día Mundial contra las drogas , una fecha para concientizar.

Sociedad. Una joven denunció que fue drogada en un boliche de Salta

Policiales. San Salvador de Jujuy: usaba una panadería para vender droga y fue detenido

El problema mundial de las drogas afecta a millones de personas y comunidades, abarcando desde trastornos por consumo hasta el narcotráfico y la delincuencia organizada. Para enfrentar este desafío, es esencial un enfoque basado en pruebas científicas, priorizando la prevención y el tratamiento.

El consumo y la distribución de drogas ilegales es una problemática global, con graves repercusiones en la salud y bienestar de las personas. A nivel mundial la incursión de drogas ilegales ha logrado traspasar fronteras con niveles alarmantes, afectando la seguridad y el desarrollo sostenible de las naciones.

image Día Internacional contra las Drogas

En virtud de ello la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 1987 una resolución para conmemorar este día, para alcanzar una sociedad libre del abuso y tráfico ilícito de drogas, propiciar el fortalecimiento de la cooperación internacional y generar políticas que contrarresten la influencia del mercado ilegal de sustancias ilícitas.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas

(lunes a domingos de 8 a 20 horas Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)

(8 a 20 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

388 4245541 El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas.