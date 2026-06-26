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26 de junio de 2026 - 07:09
Flagelo.

Hoy es el Día Mundial contra las Drogas: dónde pedir ayuda en Jujuy

Ante este terrible flagelo se requiere tomar conciencia, ayudar a quienes lo necesitan y pedir ayuda en caso de padecerlo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Día Internacional contra las Drogas (imagen creada con IA).

Día Internacional contra las Drogas (imagen creada con IA).

Día Internacional contra las Drogas.

Día Internacional contra las Drogas.

Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, también conocido como el Día Mundial contra las drogas, una fecha para concientizar.

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El problema mundial de las drogas afecta a millones de personas y comunidades, abarcando desde trastornos por consumo hasta el narcotráfico y la delincuencia organizada. Para enfrentar este desafío, es esencial un enfoque basado en pruebas científicas, priorizando la prevención y el tratamiento.

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Día Internacional contra las Drogas

Día Internacional contra las Drogas

En virtud de ello la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 1987 una resolución para conmemorar este día, para alcanzar una sociedad libre del abuso y tráfico ilícito de drogas, propiciar el fortalecimiento de la cooperación internacional y generar políticas que contrarresten la influencia del mercado ilegal de sustancias ilícitas.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

  • SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas
  • Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
  • Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas
  • Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
  • Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
  • Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
  • El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Embed - Cómo ayudar a personas con adicciones

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