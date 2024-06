¿Cómo apoyar a una persona que sufre adicciones pero no se dejar ayudar?

Es importante que la familia no oculte la situación, no se deje extorsionar y acuda a profesionales de salud mental.

Al respecto, Raúl Arguello, referente de El Umbral, le comentó a Canal 4 que no hay una respuesta concreta para darle solución a esto, "porque la persona tiene un bloqueo que no lo deja pedir ayuda".

"La adicción, la toxicomanía quiere decir que es una persona que perdió la capacidad de controlarse, de regularse y poder tomar decisiones de una manera consciente y calculada. Es una compulsión, algo que no se puede dejar de hacer aunque ya no cause placer, sufra, ya no tenga ese placer, y cada dosis que consume le provoca un sufrimiento".