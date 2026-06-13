sábado 13 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de junio de 2026 - 19:16
Policiales.

Alto Comedero: secuestran 162 dosis de droga y detienen a una mujer

En un allanamiento realizado en Alto Comedero secuestraron 162 dosis de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Operativo por narcomenudeo en Alto Comedero

Operativo por narcomenudeo en Alto Comedero

Una mujer de 46 años fue detenida durante un allanamiento realizado en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el operativo, las autoridades secuestraron más de 160 dosis de droga fraccionada para la venta, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

Lee además
Operativos contra el narcomenudeo.
Seguridad.

Golpe al narcomenudeo en Jujuy: allanamientos, nueve detenidos y un millonario secuestro
Narcomenudeo.
Jujuy.

Narcomenudeo: en enero hubo 93 detenidos y más de 6.400 dosis de droga incautada 

Operativo conjunto

La medida fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de la agente fiscal Angélica Griselda Solís, y contó con la autorización del juez especializado Pablo Pullen Llermanos. El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

El allanamiento se llevó a cabo el pasado 9 de junio en una vivienda de Alto Comedero, donde residía la sospechosa. Según informaron fuentes judiciales, la mujer fue aprehendida en flagrancia durante el desarrollo del operativo.

narcomenudeo
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Droga, dinero y celulares secuestrados

Durante la requisa del inmueble, los investigadores encontraron 162 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y/o pasta base, con un peso total de 60,8 gramos. Además, se secuestró una bolsa con la misma sustancia que arrojó un peso adicional de 2,3 gramos.

Los efectivos también incautaron 168.900 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, tarjetas bancarias, dispositivos de almacenamiento digital y distintos elementos que serían utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a determinar su grado de participación y eventual responsabilidad penal en los hechos investigados.

narcomenudeo
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Cómo denunciar casos de narcomenudeo

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que las denuncias por venta de drogas al menudeo pueden realizarse de manera anónima a través de los canales habilitados por el organismo, incluyendo la plataforma digital de denuncias denuncias.mpajujuy.gob.ar , los códigos QR oficiales y los buzones instalados en distintas instituciones públicas y comunales de la provincia.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Golpe al narcomenudeo en Jujuy: allanamientos, nueve detenidos y un millonario secuestro

Narcomenudeo: en enero hubo 93 detenidos y más de 6.400 dosis de droga incautada 

36 detenidos por narcomenudeo en Jujuy: secuestraron más de 17 mil dosis

Narcomenudeo en Jujuy: 12 detenidos y 12 bocas de expendio desarticuladas en siete días

Gil Urquiola en Política a las Brasas: "Alto Comedero sigue siendo una zona caliente por el narcomenudeo"

Lo que se lee ahora
El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.
Jujuy.

Crimen en Alto Comedero: murió un joven apuñalado

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El Colegio Nacional Nº 3 eligió a su representante
Jujuy.

FNE 2026: Ana Vernanchet es la nueva representante del Colegio Nacional Nº 3 "Éxodo Jujeño"

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan - Foto de archivo
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Mundial 2026 día 3: Brasil empató con Marruecos 1 a 1 por la fase de grupos
EN VIVO.

Mundial 2026 día 3: Brasil empató con Marruecos 1 a 1 por la fase de grupos

FNE 2026: Sofía Sánchez es la nueva representante del Colegio Mayor Jujuy
Jujuy.

FNE 2026: Sofía Sánchez es la nueva representante del Colegio Mayor Jujuy

El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.
Jujuy.

Crimen en Alto Comedero: murió un joven apuñalado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel