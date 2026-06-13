Alto Comedero: secuestran 162 dosis de droga y detienen a una mujer

Una mujer de 46 años fue detenida durante un allanamiento realizado en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el operativo, las autoridades secuestraron más de 160 dosis de droga fraccionada para la venta, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

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La medida fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de la agente fiscal Angélica Griselda Solís, y contó con la autorización del juez especializado Pablo Pullen Llermanos. El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

El allanamiento se llevó a cabo el pasado 9 de junio en una vivienda de Alto Comedero, donde residía la sospechosa. Según informaron fuentes judiciales, la mujer fue aprehendida en flagrancia durante el desarrollo del operativo.

Droga, dinero y celulares secuestrados

Durante la requisa del inmueble, los investigadores encontraron 162 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y/o pasta base, con un peso total de 60,8 gramos. Además, se secuestró una bolsa con la misma sustancia que arrojó un peso adicional de 2,3 gramos.

Los efectivos también incautaron 168.900 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, tarjetas bancarias, dispositivos de almacenamiento digital y distintos elementos que serían utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a determinar su grado de participación y eventual responsabilidad penal en los hechos investigados.

narcomenudeo Imagen ilustrativa

Cómo denunciar casos de narcomenudeo

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que las denuncias por venta de drogas al menudeo pueden realizarse de manera anónima a través de los canales habilitados por el organismo, incluyendo la plataforma digital de denuncias denuncias.mpajujuy.gob.ar , los códigos QR oficiales y los buzones instalados en distintas instituciones públicas y comunales de la provincia.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.