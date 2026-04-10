Narcomenudeo en Jujuy: 12 detenidos y 12 bocas de expendio desarticuladas en siete días

En la última semana, los operativos contra el narcomenudeo en Jujuy dejaron un saldo de más de 1.500 dosis de droga secuestradas , 12 bocas de expendio cerradas y 12 personas detenidas .

En una semana, los operativos contra el narcomenudeo en Jujuy dejaron un saldo de más de 1.500 dosis de estupefacientes secuestradas, 12 puntos de venta de droga desarticulados y 12 personas detenidas.

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El balance corresponde a procedimientos realizados entre el 3 y el 9 de abril en distintos puntos de la provincia, en el marco de investigaciones impulsadas por fiscalías especializadas por infracción a la Ley N.º 23.737 .

En total se realizaron 20 procedimientos , entre ellos 12 allanamientos en viviendas que funcionaban como bocas de expendio. También hubo operativos en la vía pública y dentro del Servicio Penitenciario .

Libertador General San Martín,

San Pedro

Perico

Monterrico

San Salvador de Jujuy.

Durante esos procedimientos se secuestraron 1.158 dosis de cocaína y/o pasta base, equivalentes a 231,3 gramos, y 397 dosis de cannabis sativa, que representaban 78,9 gramos. Además, se incautaron seis balanzas, una moto y 1.188.100 pesos en efectivo.

Una semana con 12 detenidos y 12 bocas de expendio cerradas

El dato más fuerte del balance es la cantidad de puntos de venta de droga que fueron desarticulados en apenas siete días. Según el detalle informado, las medidas permitieron cerrar 12 bocas de expendio que funcionaban en distintos sectores de la provincia.

Como resultado de los operativos, 12 personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia. Las investigaciones, además, surgieron tanto de tareas de inteligencia y seguimiento como de denuncias anónimas, una herramienta que sigue siendo clave en causas vinculadas al narcomenudeo.

Cómo hacer denuncias

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que quienes tengan información sobre venta de droga u otros delitos pueden realizar denuncias de distintas maneras: a través de la denuncia web, mediante el sistema de denuncia comunitaria o en forma presencial en las unidades fiscales distribuidas en la provincia. El sitio oficial del MPA también informa que la denuncia falsa constituye un delito previsto en el Código Penal.

Además, el organismo señaló que siguen disponibles los 156 buzones instalados en instituciones estatales y comunales de Jujuy para canalizar denuncias anónimas vinculadas a este tipo de hechos.