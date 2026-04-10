viernes 10 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de abril de 2026 - 12:16
Policial.

Narcomenudeo en Jujuy: 12 detenidos y 12 bocas de expendio desarticuladas en siete días

Los operativos por narcomenudeo en Jujuy dejaron 12 detenidos, 1.500 dosis de droga secuestrada y dinero en efectivo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En la última semana, los operativos contra el narcomenudeo en Jujuy dejaron un saldo de más de 1.500 dosis de droga secuestradas, 12 bocas de expendio cerradas y 12 personas detenidas.

En la última semana, los operativos contra el narcomenudeo en Jujuy dejaron un saldo de más de 1.500 dosis de droga secuestradas, 12 bocas de expendio cerradas y 12 personas detenidas.

Lee además
intento de femicidio en perico: cual es el estado de salud de la victima video
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: cuál es el estado de salud de la víctima
Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia. video
Policiales.

Rompió el silencio la madre del nene fallecido en Comodoro Rivadavia y rechazó las acusaciones

El balance corresponde a procedimientos realizados entre el 3 y el 9 de abril en distintos puntos de la provincia, en el marco de investigaciones impulsadas por fiscalías especializadas por infracción a la Ley N.º 23.737.

Dónde se hicieron los operativos y qué se secuestró

En total se realizaron 20 procedimientos, entre ellos 12 allanamientos en viviendas que funcionaban como bocas de expendio. También hubo operativos en la vía pública y dentro del Servicio Penitenciario.

Las intervenciones se concentraron principalmente en:

  • Libertador General San Martín,
  • San Pedro
  • Perico
  • Monterrico
  • San Salvador de Jujuy.

Durante esos procedimientos se secuestraron 1.158 dosis de cocaína y/o pasta base, equivalentes a 231,3 gramos, y 397 dosis de cannabis sativa, que representaban 78,9 gramos. Además, se incautaron seis balanzas, una moto y 1.188.100 pesos en efectivo.

Una semana con 12 detenidos y 12 bocas de expendio cerradas

El dato más fuerte del balance es la cantidad de puntos de venta de droga que fueron desarticulados en apenas siete días. Según el detalle informado, las medidas permitieron cerrar 12 bocas de expendio que funcionaban en distintos sectores de la provincia.

Como resultado de los operativos, 12 personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia. Las investigaciones, además, surgieron tanto de tareas de inteligencia y seguimiento como de denuncias anónimas, una herramienta que sigue siendo clave en causas vinculadas al narcomenudeo.

Cómo hacer denuncias

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que quienes tengan información sobre venta de droga u otros delitos pueden realizar denuncias de distintas maneras: a través de la denuncia web, mediante el sistema de denuncia comunitaria o en forma presencial en las unidades fiscales distribuidas en la provincia. El sitio oficial del MPA también informa que la denuncia falsa constituye un delito previsto en el Código Penal.

Además, el organismo señaló que siguen disponibles los 156 buzones instalados en instituciones estatales y comunales de Jujuy para canalizar denuncias anónimas vinculadas a este tipo de hechos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Intento de femicidio en Perico: cuál es el estado de salud de la víctima

Rompió el silencio la madre del nene fallecido en Comodoro Rivadavia y rechazó las acusaciones

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Detuvieron a un acusado de explotación sexual: captaba mujeres y entre ellas hay jujeñas

Lo que se lee ahora
un hombre murio atropellado en la ruta entre perico y palpala: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Imagen ilustrativa
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: Dijo que iban a explotar todos, el relato de una pasajera video
Perico.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados video
Jujuy.

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel