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5 de junio de 2026 - 14:34
Jujuy.

Crimen en Los Lapachos: prisión preventiva para el segundo imputado y datos de la autopsia

El MPA confirmó la prisión preventiva para el segundo imputado por el crimen del comerciante tucumano, y ordenó nuevas medidas de prueba.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Desde la Policía confirmaron que hay una persona detenida, esperan la autopsia y esta semana será la audiencia imputativa. (imagen por IA)

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Qué determinó la autopsia

Uno de los datos centrales de las ultimas horas tiene que ver con con el resultado de la autopsia practicada al cuerpo del comerciante. El examen determinó como causa de muerte una asfixia mecánica asociada a un traumatismo encéfalo craneano, conocido como TEC.

La autopsia fue realizada el martes por el médico forense Dr. Montes de Oca. Este informe será una de las pruebas relevantes para avanzar en la reconstrucción del hecho y establecer el grado de participación de los imputados.

Braian Chiodini
Crimen del comerciante tucumano: La autopsia determin&oacute; que la v&iacute;ctima muri&oacute; por asfixia mec&aacute;nica asociada a un traumatismo enc&eacute;falo craneano.

Crimen del comerciante tucumano: La autopsia determinó que la víctima murió por asfixia mecánica asociada a un traumatismo encéfalo craneano.

Nuevas medidas de prueba

Durante la audiencia, además de formalizarse la imputación contra el segundo sospechoso, se confirmó el secuestro de distintos elementos de interés para la investigación.

La Fiscalía también autorizó la apertura y análisis de teléfonos celulares, una notebook y otros dispositivos de almacenamiento de datos incorporados a la causa. Estas pericias podrían aportar información clave sobre comunicaciones, movimientos previos y posibles vínculos entre las personas investigadas.

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, durante la tarde-noche del jueves se realizó una inspección programada en el domicilio de uno de los imputados.

En ese lugar trabajaron peritos del Ministerio Público de la Acusación y se llevó adelante una prueba con luminol, destinada a detectar posibles rastros biológicos. El procedimiento contó también con la presencia de peritos de la Defensa y de la Querella.

Ambos imputados seguirán detenidos

Con esta resolución, los dos imputados por el crimen del comerciante tucumano permanecerán con prisión preventiva por el plazo de 40 días. Mientras tanto, la investigación continúa con nuevas medidas probatorias orientadas a esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.

La causa está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen-Perico, dirigida por el fiscal Luis Marcelo De Aparici. En la audiencia también participó el Centro de Asistencia a la Víctima del MPA, a través de Nicolás Flores, en representación de la familia de la víctima.

Lo más importante

  • El segundo imputado quedó con prisión preventiva por 40 días.
  • La causa está a cargo del fiscal Luis Marcelo De Aparici.
  • La víctima era un comerciante oriundo de Tucumán.
  • Fue hallado sin vida dentro de su vehículo en Los Lapachos.
  • La autopsia determinó asfixia mecánica asociada a traumatismo encéfalo craneano.
  • Se secuestraron elementos de interés para la investigación.
  • Analizarán celulares, una notebook y otros dispositivos.
  • Se realizó una inspección en el domicilio de uno de los imputados.
  • También se hizo una prueba de luminol.
  • Ambos imputados permanecen con prisión preventiva.

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