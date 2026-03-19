36 detenidos por narcomenudeo en Jujuy: secuestraron más de 17 mil dosis

Los operativos se llevaron a cabo en la primera quincena de marzo.

La Policía de Jujuy, en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante 46 operativos contra el narcomenudeo durante la primera quincena de marzo en distintos puntos de la provincia. Como resultado de los procedimientos, 36 personas quedaron demoradas por su presunta vinculación con la comercialización de estupefacientes.

Los operativos se desarrollaron bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad e incluyeron allanamientos y controles estratégicos en la vía pública.

Cocaína, marihuana y elementos para distribución De acuerdo con la información oficial, durante las tareas investigativas se secuestraron 6.891 dosis de cocaína y pasta base, además de 10.181 dosis de marihuana. También se incautaron plantines de cannabis y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de las sustancias.

Entre los objetos secuestrados figuran 28 teléfonos celulares, 9 balanzas de precisión, un arma de fuego y tres motocicletas que, según se informó, eran utilizadas para la distribución de droga. A eso se sumó el decomiso de más de tres millones de pesos en efectivo.

Canabbis Operativo conjunto y avance de las investigaciones Desde la fuerza provincial señalaron que el trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación permitió consolidar investigaciones y ejecutar procedimientos en distintos sectores de la provincia con el objetivo de desarticular redes de venta al menudeo. El jefe de la Policía, Milton Sánchez, remarcó que este esquema de trabajo conjunto permite avanzar con operativos más eficaces y brindar respuestas concretas a la comunidad. En tanto, desde la Jefatura ratificaron que continuarán con intervenciones sorpresivas para combatir el comercio de drogas ilícitas en todo el territorio provincial.

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