domingo 04 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2026 - 09:08
Jujuy.

Impactante caída de granizo en Santa Clara: cayeron piedras de gran tamaño

Una fuerte granizada sorprendió este sábado a los vecinos de Santa Clara, con piedras de gran tamaño. Además, distintas zonas de Jujuy están bajo alerta por fuertes vientos.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Granizo en Santa Clara

Granizo en Santa Clara

Una intensa caída de granizo sorprendió este sábado a los vecinos de Santa Clara. El fenómeno se registró durante la tarde y estuvo acompañado por piedras de gran tamaño, mientras distintas zonas de Jujuy se encuentran bajo alerta por fuertes vientos.

Lee además
una tormenta de granizo gigante golpeo a asuncion provocando danos en autos y viviendas video
Mundo.

Una tormenta de granizo gigante golpeó a Asunción provocando daños en autos y viviendas
Impresionante granizada cubrió de hielo la Ruta 9 en Salta (imagen mejorada con IA) video
NOA.

Impresionante granizada cubrió de hielo la Ruta 9 en Salta

La granizada llamó la atención de los habitantes de distintos sectores de la localidad, principalmente por el tamaño de las piedras que cayeron durante el fenómeno.

Las imágenes registradas en Santa Clara muestran la magnitud del granizo que llegó durante la tarde de este sábado, en un episodio que, según indicaron desde la zona, hacía mucho tiempo que no se observaba con estas características.

Los videos de la impactante caída de granizo en Santa Clara

Los vecinos registraron mediante imágenes la impactante caída de granizo que se reportó en la tarde del sábado en Santa Clara.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy

Mientras Santa Clara registró la intensa caída de granizo, para otras zonas de la provincia rige una alerta amarilla por fuertes vientos.

Las áreas alcanzadas son la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques.

Según el pronóstico, el fenómeno comenzará a afectar a estas zonas durante la tarde de este domingo 4 de octubre. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una tormenta de granizo gigante golpeó a Asunción provocando daños en autos y viviendas

Impresionante granizada cubrió de hielo la Ruta 9 en Salta

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Maltrato animal en Aguas Calientes: encadenaron a su perro y luego lo abandonaron

Hoy es el Día Nacional del Voluntariado: mirá cómo ayudar en Jujuy

Lo que se lee ahora
Se vienen las lluvias a Jujuy: para cuándo están pronosticadas
Tiempo.

Anuncian vientos intensos y lluvias en Jujuy: las zonas bajo alerta este domingo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cazzu: la jujeña que convirtió sus raíces en éxito video
Espectáculos.

Cazzu, la artista más importante de la historia de Jujuy, brilló ante su gente

Se vienen las lluvias a Jujuy: para cuándo están pronosticadas
Tiempo.

Anuncian vientos intensos y lluvias en Jujuy: las zonas bajo alerta este domingo

Burkina Faso.
Deportes.

¿Qué pasó con Burkina Faso antes del partido contra Argentina? El comunicado

Elecciones en Brasil: ya votaron los principales candidatos, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
Política.

Elecciones en Brasil: ya votaron los principales candidatos, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Granizo en Santa Clara video
Jujuy.

Impactante caída de granizo en Santa Clara: cayeron piedras de gran tamaño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel