Impactante caída de granizo en Santa Clara: cayeron piedras de gran tamaño

Granizo en Santa Clara

Una intensa caída de granizo sorprendió este sábado a los vecinos de Santa Clara. El fenómeno se registró durante la tarde y estuvo acompañado por piedras de gran tamaño, mientras distintas zonas de Jujuy se encuentran bajo alerta por fuertes vientos.

La granizada llamó la atención de los habitantes de distintos sectores de la localidad, principalmente por el tamaño de las piedras que cayeron durante el fenómeno.

Las imágenes registradas en Santa Clara muestran la magnitud del granizo que llegó durante la tarde de este sábado, en un episodio que, según indicaron desde la zona, hacía mucho tiempo que no se observaba con estas características.

Los videos de la impactante caída de granizo en Santa Clara Los vecinos registraron mediante imágenes la impactante caída de granizo que se reportó en la tarde del sábado en Santa Clara.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy Mientras Santa Clara registró la intensa caída de granizo, para otras zonas de la provincia rige una alerta amarilla por fuertes vientos. Las áreas alcanzadas son la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques. Según el pronóstico, el fenómeno comenzará a afectar a estas zonas durante la tarde de este domingo 4 de octubre. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

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