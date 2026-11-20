El Tren Solar de la Quebrada recibió el reconocimiento como Mejor Tren Turístico de Argentina en los Premios Bitácora , una de las distinciones más importantes de la industria turística nacional. Los Premios Bitácora distinguen a los principales protagonistas de la actividad turística argentina .

Así también, los premios reconocen la trayectoria, la innovación y el trabajo de los destinos, empresas y productos que contribuyen al desarrollo del sector . La distinción pone en valor el crecimiento y posicionamiento de este producto turístico 100% jujeño a nivel nacional.

El presidente del Ente del Tren Solar, Juan Cabrera, destacó que “ ser elegido como el mejor tren turístico de Argentina representa un logro para Jujuy y un impulso para continuar posicionando a la provincia como un destino turístico de referencia nacional e internacional ”.

El reconocimiento en los Premios Bitácora reafirma el posicionamiento de Jujuy como un destino que apuesta por la innovación y el desarrollo de productos turísticos de calidad.

Para el Tren Solar de la Quebrada, afirmaron, esta distinción constituye un respaldo al trabajo conjunto de sus equipos, del Gobierno de Jujuy y de los distintos actores que forman parte de una propuesta que continúa creciendo y proyectándose hacia nuevos desafíos.

Reconocimiento al Tren Solar

Como primer tren turístico solar de Latinoamérica, el proyecto se consolidó como una experiencia diferencial dentro de la oferta turística nacional, integrando a las localidades de la Quebrada de Humahuaca a través de un recorrido que promueve el turismo responsable y la valorización de la identidad jujeña.

A partir de sus experiencias regulares 360° y 180°, y de propuestas especiales como Cielo en Movimiento y Tren del Vino, el Tren Solar amplió su oferta y generó nuevas oportunidades de articulación con prestadores turísticos, bodegas, productores y emprendedores locales.

Este crecimiento responde a una estrategia de desarrollo que busca fortalecer la actividad turística, diversificar las experiencias disponibles y generar un impacto positivo en las comunidades de la región.