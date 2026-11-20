El Tren Solar de la Quebrada recibió el reconocimiento como Mejor Tren Turístico de Argentina en los Premios Bitácora, una de las distinciones más importantes de la industria turística nacional. Los Premios Bitácora distinguen a los principales protagonistas de la actividad turística argentina.
Así también, los premios reconocen la trayectoria, la innovación y el trabajo de los destinos, empresas y productos que contribuyen al desarrollo del sector. La distinción pone en valor el crecimiento y posicionamiento de este producto turístico 100% jujeño a nivel nacional.
“Un logro para Jujuy”
El presidente del Ente del Tren Solar, Juan Cabrera, destacó que “ser elegido como el mejor tren turístico de Argentina representa un logro para Jujuy y un impulso para continuar posicionando a la provincia como un destino turístico de referencia nacional e internacional”.
El reconocimiento en los Premios Bitácora reafirma el posicionamiento de Jujuy como un destino que apuesta por la innovación y el desarrollo de productos turísticos de calidad.
Para el Tren Solar de la Quebrada, afirmaron, esta distinción constituye un respaldo al trabajo conjunto de sus equipos, del Gobierno de Jujuy y de los distintos actores que forman parte de una propuesta que continúa creciendo y proyectándose hacia nuevos desafíos.
Reconocimiento al Tren Solar
Como primer tren turístico solar de Latinoamérica, el proyecto se consolidó como una experiencia diferencial dentro de la oferta turística nacional, integrando a las localidades de la Quebrada de Humahuaca a través de un recorrido que promueve el turismo responsable y la valorización de la identidad jujeña.
A partir de sus experiencias regulares 360° y 180°, y de propuestas especiales como Cielo en Movimiento y Tren del Vino, el Tren Solar amplió su oferta y generó nuevas oportunidades de articulación con prestadores turísticos, bodegas, productores y emprendedores locales.
Este crecimiento responde a una estrategia de desarrollo que busca fortalecer la actividad turística, diversificar las experiencias disponibles y generar un impacto positivo en las comunidades de la región.
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