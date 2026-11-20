Horas después de reunirse con Trump, Putin lanzó un ataque masivo contra Ucrania

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania este viernes 20 de noviembre , horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuviera un encuentro histórico con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping. La ofensiva dejó al menos cinco muertos y provocó importantes daños en la infraestructura energética y vial ucraniana.

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El bombardeo se produjo tras las conversaciones trilaterales desarrolladas en la ciudad china de Shenzhen, donde los líderes de las tres potencias manifestaron su intención de contribuir a la paz mundial, aunque no consiguieron avances significativos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Según las autoridades ucranianas, la ofensiva afectó distintos puntos del país y obligó a numerosos ciudadanos a buscar refugio en las estaciones de metro de la capital. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque y aseguró que estuvo dirigido contra instalaciones militares, energéticas, portuarias y de transporte.

La reunión del jueves 19 de noviembre en Shenzhen representó un acontecimiento diplomático de relevancia internacional, al reunir a los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China en una misma mesa de conversaciones.

Uno de los temas centrales fue la guerra en Ucrania, un conflicto que comenzó en febrero de 2022 y que lleva más de cuatro años sin una solución definitiva.

Putin calificó de histórico el encuentro y aseguró que las conversaciones se desarrollaron en un “ambiente relajado y muy íntimo”. También sostuvo que las tres potencias tenían intereses comunes en la resolución del conflicto.

Sin embargo, durante su estadía en China, el mandatario ruso también anticipó represalias por los recientes ataques ucranianos contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, ocupada por Moscú.

“No habrá negociaciones”, afirmó Putin al referirse a esa situación.

Pese a las expectativas generadas por el encuentro con Trump y Xi Jinping, la reunión concluyó sin un acuerdo concreto para detener las hostilidades.

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Muertos, daños en puentes y una situación energética crítica en Ucrania

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, confirmó la muerte de tres personas en la capital ucraniana, mientras que las autoridades de Leópolis, en el oeste del país, informaron otros dos fallecimientos. Además, tres puentes sobre el río Dniéper resultaron dañados, lo que generó dificultades en la circulación dentro de la capital.

La compañía energética DTEK informó que varios distritos de Kyiv quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia del bombardeo.

Por su parte, Ukrenergo, la empresa estatal encargada de operar la red eléctrica, dispuso cortes de emergencia en las regiones de Leópolis, Transcarpatia e Ivano-Frankivsk y calificó la situación energética como “extremadamente crítica”.

La nueva ofensiva rusa dejó en evidencia la falta de avances concretos hacia un cese de las hostilidades, pese a las conversaciones mantenidas entre los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China.