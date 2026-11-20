Demorados en Pampa Blanca con armas y un animal muerto

Dos hombres fueron demorados el 19 de noviembre en Pampa Blanca, luego de que efectivos de la Policía de Jujuy detectaran que transportaban armas de fuego y un ejemplar de fauna autóctona sin vida durante un control preventivo.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Unidad Regional 6, en el marco del Operativo de Integración de Seguridad Interprovincial NOA y NEA.

Insólito robo en Pampa Blanca: entraron a una barbería pero se llevaron más bebidas que dinero Secuestraron armas de fuego y un animal silvestre Durante la inspección realizada en el Control Vial de Pampa Blanca, los uniformados detectaron los elementos y dieron intervención a las autoridades judiciales y contravencionales.

Tras las consultas correspondientes, se dispuso labrar actas por presuntas infracciones a los artículos 99 y 119 bis de la Ley Provincial N.º 5860/14.

Asimismo, por disposición del ayudante fiscal de turno, las armas de fuego y el ejemplar de fauna silvestre fueron secuestrados. Los hombres fueron trasladados a la comisaría Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 45 de Pampa Blanca, donde continuaron las actuaciones correspondientes. El procedimiento forma parte de los operativos de seguridad que se desarrollan en distintos puntos de Jujuy con el objetivo de prevenir delitos y combatir la tenencia y el traslado irregular de fauna silvestre.

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