Violento asalto a mano armada en Pampa Blanca a plena luz del día

Asalto a mano armada en Pampa Blanca - Imagen creada con IA

Un violento episodio de inseguridad se registró durante la mañana de este viernes en Pampa Blanca , donde un hombre fue sorprendido por un delincuente armado cuando salía de su domicilio para dirigirse a trabajar.

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El asalto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el barrio Libertad , en inmediaciones de la esquina del colegio secundario de la localidad.

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, la víctima acababa de salir de su vivienda cuando fue interceptada por un sujeto que portaba un arma.

El atacante lo amenazó y le apuntó directamente a la cabeza mientras intentaba apoderarse de su teléfono celular.

En medio del asalto se produjo un forcejeo entre ambos. Finalmente, el delincuente consiguió quitarle el dispositivo y escapó del lugar.

Todo ocurrió a primera hora de la mañana, cuando el hombre se disponía a comenzar su jornada laboral.

Preocupación por hechos de inseguridad en Pampa Blanca

El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos debido a la violencia utilizada por el atacante y al horario en el que ocurrió.

Según la información aportada, en Pampa Blanca existe preocupación por distintos hechos de inseguridad registrados durante los últimos cinco meses.

En este caso, el robo se produjo además en un sector transitado de la localidad y cercano a un establecimiento educativo.

Un asalto a plena luz del día

La modalidad utilizada por el delincuente, que habría amenazado a la víctima con un arma directamente sobre su cabeza, volvió a poner el foco sobre la situación de seguridad en la zona.

El ataque ocurrió cuando ya había movimiento en las calles y mientras la víctima realizaba una actividad cotidiana: salir de su vivienda para dirigirse a su lugar de trabajo.

El nuevo episodio se suma así a la preocupación de los residentes de Pampa Blanca ante los hechos delictivos que vienen denunciándose en la localidad.