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15 de septiembre de 2026 - 19:33
Policial.

Pampa Blanca: hallaron un cuerpo en un canal de riego de una finca

El hallazgo se produjo durante la tarde de este martes en la zona conocida como el Chatarrero. Investigan las circunstancias del hecho.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Según la información preliminar, personal policial tomó conocimiento de la situación a partir del llamado de dos obreros, quienes advirtieron que en el interior del canal se encontraba lo que aparentaba ser el cuerpo de una persona de sexo masculino.

Dos obreros dieron aviso a la Policía

Tras recibir el alerta, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y, al arribar, constataron la presencia del cuerpo dentro del canal de riego.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso la participación de distintas áreas para llevar adelante las tareas correspondientes en el lugar.

En el operativo trabajan personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y Bomberos, quienes realizan las primeras diligencias para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Buscan identificar al hombre y determinar qué ocurrió

Hasta el momento, la información disponible indica que se trataría de un hombre adulto, aunque todavía no trascendieron datos que permitan confirmar oficialmente su identidad.

Tampoco se conocen, por ahora, las circunstancias en las que el cuerpo habría llegado hasta el canal ni las causas de la muerte.

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