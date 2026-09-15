Pampa Blanca: hallaron un cuerpo en un canal de riego de una finca

Foto: Informate Bien Perico

Durante la tarde de este martes se produjo el hallazgo del cuerpo de un hombre en un canal de riego ubicado en una finca de Pampa Blanca, en el sector conocido como Pampa Vieja.

Según la información preliminar, personal policial tomó conocimiento de la situación a partir del llamado de dos obreros, quienes advirtieron que en el interior del canal se encontraba lo que aparentaba ser el cuerpo de una persona de sexo masculino.

Dos obreros dieron aviso a la Policía Tras recibir el alerta, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y, al arribar, constataron la presencia del cuerpo dentro del canal de riego.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso la participación de distintas áreas para llevar adelante las tareas correspondientes en el lugar.

En el operativo trabajan personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y Bomberos, quienes realizan las primeras diligencias para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho. Buscan identificar al hombre y determinar qué ocurrió Hasta el momento, la información disponible indica que se trataría de un hombre adulto, aunque todavía no trascendieron datos que permitan confirmar oficialmente su identidad. Tampoco se conocen, por ahora, las circunstancias en las que el cuerpo habría llegado hasta el canal ni las causas de la muerte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.