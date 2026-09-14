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14 de septiembre de 2026 - 07:11
Jujuy.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el río internacional que divide Argentina y Bolivia

El hallazgo del cuerpo se produjo en el sector denominado Agua de Castilla durante la tarde del domingo y sería de un hombre de 50 años aproximadamente.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Río Internacional

A través de sus redes sociales, desde el Comando de Frontera Policial de Villazón informaron este domingo el hallazgo del cuerpo de un hombre en el río internacional que divide la frontera entre Bolivia y Argentina, en el sector denominado Agua de Castilla.

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El personal del Comando de Frontera Policial Villazón, en coordinación con efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía Federal Argentina y Policía de la provincia de Jujuy de La Quiaca realizaron el rescate del cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años.

El cuerpo todavía no pudo ser identificado pero se dio a conocer que el mismo tiene como seña particular un tatuaje en el brazo derecho y vestía una campera color plomo, remera roja y jeans azul.

El operativo se desarrolló de manera simultánea por ambas márgenes del río, permitiendo el acceso y rescate del cuerpo mediante técnicas de rescate pertinentes y posteriormente el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital San Roque de la ciudad de Villazón.

La Quiaca: Buscan a Maximiliano Martínez

Maximiliano tiene 30 años y su familia no tiene noticias de él desde el martes 8 de septiembre. La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca, a cargo del fiscal Alberto Omar Mendivil, dirige las medidas para establecer su paradero.

La búsqueda se intensificó este sábado 12 de septiembre con un amplio operativo entre La Quiaca y Villazón. Unos 250 efectivos de distintas fuerzas, tanto bolivianas como argentinas, trabajan a ambos lados de la frontera.

La investigación también avanzó durante la noche del viernes con distintos allanamientos en la ciudad de Villazón. Los procedimientos fueron realizados por la Fiscalía y la Policía Boliviana, con participación de integrantes de la Fiscalía de La Quiaca, la Brigada de Investigaciones y personal de la Regional 5.

Las medidas alcanzaron domicilios particulares y diferentes espacios en Bolivia, aunque hasta este sábado no habían arrojado resultados positivos.

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