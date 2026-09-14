Ruta 66: cambió la imputación por la muerte del matrimonio Pinto

La investigación por el choque en Ruta 66 en el que murieron José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz dio un giro importante: la Fiscalía modificó la imputación contra el conductor investigado y pasó de una figura culposa a doble homicidio con dolo eventual consumado, además de lesiones graves por las heridas sufridas por las dos hijas del matrimonio. El cambio se produjo a partir del avance de las pericias accidentológicas y del análisis de elementos vinculados con teléfonos celulares.

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Carlos Sebastián Espada, abogado que representa a la familia Pinto , confirmó la modificación y destacó que la nueva calificación se acerca al planteo que la querella venía realizando desde las primeras semanas posteriores al siniestro.

“Ha habido un cambio en lo que hace a la investigación penal preparatoria. Se ha modificado la imputación” “Ha habido un cambio en lo que hace a la investigación penal preparatoria. Se ha modificado la imputación”

El expediente había comenzado bajo la figura de homicidio culposo en accidente de tránsito , por las dos muertes, y lesiones graves. En mayo, cuando la investigación daba sus primeros pasos, la querella ya había adelantado que analizaría pedir un cambio de calificación si las pruebas permitían sostener una conducta de mayor gravedad.

Las pruebas que llevaron al cambio de imputación

Para Espada, los nuevos elementos incorporados al expediente permiten discutir si lo ocurrido puede considerarse únicamente una conducta imprudente: “Decidimos hacer notar nuestro parecer respecto de algunas pruebas, pruebas que son contundentes en cuanto a que no se trata de un simple siniestro”, afirmó.

Entre las medidas realizadas aparece una pericia accidentológica, destinada a reconstruir la mecánica del impacto, junto con informes relacionados con los teléfonos celulares.

“Se ha realizado una pericia accidentológica y también una serie de informes en lo que tiene que ver con los teléfonos celulares” “Se ha realizado una pericia accidentológica y también una serie de informes en lo que tiene que ver con los teléfonos celulares”

Según explicó, el análisis permitió establecer elementos sobre lo que habría ocurrido en los instantes anteriores al choque. “Se ha podido demostrar que esta persona, al momento del hecho, venía realizando actividades que no eran propias de una persona que viene manejando por la autopista”, sostuvo Espada.

El representante de la familia evitó especificar cuáles fueron esas actividades porque la investigación todavía continúa. Sí planteó que, para la querella, los indicios permiten sostener que el conductor no habría mantenido la concentración necesaria al manejar una camioneta de gran porte en una autopista. En aquel momento Espada sostuvo que su comprobación podía resultar determinante para discutir una figura de dolo eventual.

Caso Pinto: Espada destacó el cambio de imputación a doble homicidio con dolo eventual

De homicidio culposo a dolo eventual

La diferencia jurídica es importante. Mientras el homicidio culposo parte de una conducta negligente o imprudente sin intención de provocar el resultado, en el dolo eventual se analiza si la persona comprendió que su conducta podía generar un resultado fatal y, aun así, continuó actuando.

“Podemos afirmar en esta etapa inicial que esta persona comprendía el peligro de su accionar, comprendía que con este accionar podía terminar causando el fallecimiento de una persona”, manifestó Espada al explicar la posición de la querella.

Será la Justicia la que finalmente determine si esa hipótesis puede sostenerse en un eventual juicio. El abogado también destacó la decisión de la Fiscalía: “Entendemos muy acertada la medida por parte del fiscal”.

El cambio tiene además consecuencias en la escala penal. El homicidio simple del artículo 79 del Código Penal, cuya figura puede comprender el dolo eventual, contempla penas de 8 a 25 años de prisión. La responsabilidad y una eventual pena solo podrán definirse al término del proceso judicial.

José Pinto, hijo de la pareja que murió en el choque frontal de Ruta 66, pidió justicia por sus padres y sus hermanas internadas.

Qué pasó con la familia Pinto en Ruta 66

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 8 de mayo de 2026 sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de Alto Comedero. De acuerdo con la reconstrucción difundida durante la investigación, una camioneta que circulaba en dirección hacia Palpalá se habría cruzado al carril contrario y chocó de frente contra el automóvil de la familia Pinto.

En el auto viajaban José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz junto a sus dos hijas. El matrimonio murió como consecuencia del impacto, mientras que las jóvenes sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Pablo Soria.

La familia se dirigía desde Palpalá hacia San Salvador de Jujuy para ir a trabajar, un recorrido que realizaba habitualmente, según contó posteriormente uno de sus hijos. Una de las jóvenes sufrió, entre otras lesiones, un traumatismo raquimedular y fracturas de muñeca y rodilla. Su hermana también presentó múltiples traumatismos y debió permanecer internada.

En las primeras semanas posteriores al hecho, el conductor de la camioneta fue detenido y luego recuperó la libertad mientras continuaba sometido al proceso. En ese momento, la defensa sostenía que se había tratado de un accidente y la imputación todavía era culposa.

Ahora el escenario judicial cambió.

“Entendemos que vamos por un buen camino, que la investigación y la imputación apuntan precisamente hacia lo que quiere la familia de las víctimas”, expresó Espada.

La investigación penal preparatoria todavía continúa. Quedan pruebas por incorporar y está prevista una nueva declaración testimonial. La expectativa de la querella es completar esas medidas y avanzar hacia el juicio oral.

“Estamos conformes y esperamos que la investigación termine pronto y que podamos avanzar hacia el juicio”, concluyó el abogado.