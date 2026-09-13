domingo 13 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2026 - 18:24
Policiales.

Fatal accidente en Libertador tras un choque frontal: un hombre murió

El accidente ocurrió en inmediaciones del Puente San Lorenzo, en dirección al acceso norte de Libertador.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fatalaccidente en Libertador&nbsp;

Fatal accidente en Libertador 

Un hombre murió este domingo tras un violento choque entre dos vehículos ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones del Puente San Lorenzo, en dirección al acceso norte de Libertador General San Martín.

Lee además
Auto incendiado en ruta 34
Jujuy.

Ruta 34: un auto se incendió por completo y el conductor logró escapar a tiempo
En la Ruta 34 en Jujuy se decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilosde marihuana
Policiales.

Ruta 34 en Jujuy: decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

El hecho fue reportado alrededor de las 11:45, cuando personal policial tomó conocimiento del accidente con una persona atrapada. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una colisión entre un Renault Logan y una camioneta Toyota Hilux.

En el interior del Renault Logan se encontraba una persona de sexo masculino, quien había quedado atrapada y fue hallada sin vida. En tanto, el ocupante de la camioneta Hilux fue trasladado por personal del SAME para recibir atención médica.

Fatal accidente en Libertador

Fatal accidente en Libertador

Ruta cortada en Libertador

Tras el accidente, la circulación vehicular sobre ese tramo de la Ruta Nacional 34 permaneció totalmente interrumpida de manera preventiva, mientras trabajaban efectivos policiales, bomberos y personal del SAME. Con el avance de las tareas y la finalización de las primeras pericias dispuestas por la Fiscalía de turno, el tránsito en la zona comenzó a normalizarse de manera progresiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ruta 34: un auto se incendió por completo y el conductor logró escapar a tiempo

Ruta 34 en Jujuy: decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Callejero Fino: reconstruyeron sus últimas 48 horas y confirmaron que el arma era suya

Misterio en Catamarca: buscan a una joven desaparecida hace un mes y citarán a camioneros para declarar

Lo que se lee ahora
Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta
Policiales.

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años
SMN.

Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años

Victoria Zamar fue elegida Representante de Jujuy en la FNE 2025 video
Jujuy.

FNE 2026 en vivo: Canal 4 transmite este domingo la Elección Capital

Una odontóloga jujeña explicó cuántas veces hay que lavarse los dientes y los horarios video
Salud.

Una odontóloga jujeña explicó cuántas veces hay que lavarse los dientes y los horarios

Abril Lauriero Lops fue elegida como la soberana por el año 2026 de San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

FNE 2026: Abril Lauriero Lops es la nueva reina de San Pedro

Vuelve el frio a Jujuy
SMN.

Frío extremo en Jujuy: qué zonas están bajo alerta este domingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel