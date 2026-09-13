Fatal accidente en Libertador tras un choque frontal: un hombre murió

Fatal accidente en Libertador

Un hombre murió este domingo tras un violento choque entre dos vehículos ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones del Puente San Lorenzo, en dirección al acceso norte de Libertador General San Martín.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:45, cuando personal policial tomó conocimiento del accidente con una persona atrapada. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una colisión entre un Renault Logan y una camioneta Toyota Hilux.

En el interior del Renault Logan se encontraba una persona de sexo masculino, quien había quedado atrapada y fue hallada sin vida. En tanto, el ocupante de la camioneta Hilux fue trasladado por personal del SAME para recibir atención médica.

Fatal accidente en Libertador Ruta cortada en Libertador Tras el accidente, la circulación vehicular sobre ese tramo de la Ruta Nacional 34 permaneció totalmente interrumpida de manera preventiva, mientras trabajaban efectivos policiales, bomberos y personal del SAME. Con el avance de las tareas y la finalización de las primeras pericias dispuestas por la Fiscalía de turno, el tránsito en la zona comenzó a normalizarse de manera progresiva.

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