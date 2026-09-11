Misterio en Catamarca: buscan a una joven desaparecida hace un mes y citarán a camioneros para declarar.

Desde hace un mes no hay noticias sobre Maira Romina Cabrera, una joven de 27 años que fue vista por última vez el 10 de agosto en Casa de Piedra, Catamarca . Desde aquel día, su familia la busca desesperadamente y espera novedades sobre su paradero.

NOA. Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el NOA: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca

Tecnología. Catamarca contra Meta: exige cambios en los algoritmos para proteger a los menores

A un mes de su desaparición, la familia de Maira Romina Cabrera continúa sin saber dónde está . La joven, de 27 años, fue vista por última vez el 10 de agosto en Casa de Piedra y desde entonces se puso en marcha una intensa búsqueda para intentar determinar su paradero.

En las últimas horas, la Justicia de Catamarca avanzó con nuevas medidas para esclarecer la desaparición , entre ellas citaciones y peritajes que buscan reconstruir sus últimos movimientos.

Entre las nuevas medidas, la Justicia puso bajo la lupa a los camioneros que transitaban por la zona al momento de la desaparición. El objetivo es reconstruir sus recorridos y horarios y establecer si alguno estuvo cerca de Maira en las inmediaciones de la ruta nacional 60 .

La última información sobre el paradero de Maira corresponde a Telarito. En diálogo con FM Municipal de Recreo, su madre, Nancy Beatriz Cabrera, contó que la joven había viajado para encontrarse con Eduardo Cejas, su expareja y padre de su hija.

De acuerdo con el relato de su familia, salió de su casa solo con el celular y la ropa que llevaba puesta, porque tenía previsto regresar ese mismo día.

Según declaró el chofer de un colectivo de la empresa 25 de Agosto, Maira bajó en Telarito, donde una persona la esperaba cerca de la garita.

El relato del chofer coincide con otros testimonios incorporados a la causa, pero por ahora los investigadores no pudieron establecer qué sucedió con Maira después de ese momento.

La denuncia por su desaparición se realizó tres días después de perder contacto con ella y, desde entonces, la familia entregó fotografías y documentación que puedan ayudar a encontrarla.

Citaron a camioneros a declarar por la desaparición de Maira

La investigación sumará la próxima semana nuevos testimonios de camioneros que circulaban por el corredor vial. La Fiscalía citó a trabajadores de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires para intentar determinar si alguno tuvo contacto con Maira.

La identificación de los camioneros contó con la colaboración de las Divisiones Trata de Personas de las provincias involucradas. Además, los investigadores buscan localizar a otros dos conductores que podrían aportar datos clave.

La causa permanece abierta y la Justicia podría ampliar la lista de citados si surgen nuevos nombres relacionados con la zona.

La Justicia también avanza sobre los celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos. En ese marco, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema aportó información sobre llamadas, geolocalizaciones y registros de las líneas en antenas de telefonía.

El cruce de esta información podría permitir determinar qué teléfonos estuvieron activos en las zonas de Casa de Piedra, Telarito y sus alrededores, una herramienta clave para orientar nuevos rastrillajes y profundizar la búsqueda de Maira.

Por otra parte, los investigadores también analizan las cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Recreo y de comercios cercanos. El material quedó en manos del Laboratorio Satélite, que trabaja para establecer horarios, recorridos y posibles medios de transporte utilizados por la joven.

La causa incorporó un nuevo funcionario judicial. El fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, fue designado como coadyuvante y trabajará junto a la fiscal Jorgelina Sobh en las distintas medidas previstas para Telarito y otras zonas consideradas clave para avanzar en la investigación.