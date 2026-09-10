Catamarca contra Meta: exige cambios en los algoritmos para proteger a los menores.

La Defensoría del Pueblo de Catamarca inició una ofensiva contra Meta y otras plataformas digitales para exigir que se desactiven en Argentina los “mecanismos adictivos” que afectan a niños, niñas y adolescentes en redes como Facebook e Instagram.

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La Defensoría del Pueblo de Catamarca busca intimar a Meta , empresa propietaria de Facebook e Instagram, y a otras redes sociales a desactivar de forma urgente los “mecanismos adictivos ” de sus plataformas para menores de edad en Argentina.

El organismo provincial presentó pedidos ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) para que el Estado nacional exija cambios concretos en el funcionamiento de estas plataformas.

El principal argumento del organismo es el acuerdo que Meta alcanzó el 26 de agosto con el Estado de California, luego de la presión judicial por los efectos de las redes sociales sobre la salud de los menores.

A raíz de esta situación, la empresa tuvo que establecer límites de uso diarios, bloqueos nocturnos, restricciones de notificaciones en horario escolar y opciones de contenido no personalizado, además de medidas para retirar a menores de 13 años.

Con este antecedente como referencia, la Defensoría del Pueblo de Catamarca lanzó una fuerte advertencia: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estas corporaciones usan a nuestros jóvenes para probar algoritmos”.

El Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, señaló que la presentación busca “intimar a las plataformas digitales a que apaguen hoy mismo esta maquinaria que fomenta una verdadera ludopatía digital en nuestros chicos”.

En esa línea, advirtió que “los algoritmos de recomendación y los sistemas de recompensa operan como una trampa diseñada deliberadamente para maximizar el tiempo en pantalla y fomentar un uso compulsivo en cerebros en pleno proceso de desarrollo”.

Preocupación por el impacto en la educación y salud mental

Según la Defensoría, el problema va más allá del contenido que circula en las redes y está “en el corazón mismo de las aplicaciones”. El organismo advierte que los algoritmos están diseñados para prolongar el tiempo de uso a través de estímulos permanentes que dificultan la desconexión y favorecen un vínculo compulsivo, sobre todo entre menores.

El funcionario relacionó esta problemática con los resultados de las pruebas PISA 2025, que mostraron un retroceso de Argentina en matemática, ciencias y lengua y los peores desempeños desde 2006.

Para Mera, el rendimiento escolar está “directamente vinculado con el mal uso y sobreuso de las plataformas digitales”, mientras que el avance de la Inteligencia Artificial plantea nuevos desafíos respecto del tiempo de exposición de los adolescentes a las pantallas.

Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo de Catamarca avanza con legisladores nacionales y organizaciones civiles en la elaboración de un proyecto de ley destinado a reducir el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental y la educación.

Mera sostuvo que el marco legal vigente permite tomar medidas de manera inmediata y pidió que los organismos correspondientes actúen sin esperar una nueva ley del Congreso. El reclamo catamarqueño se inscribe en una discusión internacional sobre el rol de las grandes plataformas frente a la infancia y adolescencia.