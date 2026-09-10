jueves 10 de septiembre de 2026
10 de septiembre de 2026 - 10:06
en vivo Jujuy.

Minuto a minuto de la Experiencia Endeavor 2026 en Jujuy

Este jueves 10 de septiembre arrancó la Experiencia Endeavor NOA 2026 en Ciudad Cultural. Seguí el minuto a minuto de todo el evento con sede en Jujuy.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ENDEAVOR - Jujuy 2026

ENDEAVOR - Jujuy 2026

EN VIVO

Este jueves 10 de septiembre, San Salvador de Jujuy es sede de Experiencia Endeavor NOA 2026, uno de los encuentros destinados al ecosistema emprendedor de la región. La actividad central se desarrollará en Ciudad Cultural desde las 9.30 hasta las 18, mientras que las acreditaciones estarán habilitadas desde las 8.30.

Mariano Saenz habló de "los no al emprender"

Uno de los primeros speaker de la jornada fue Mariano Saenz quien habló de "los 10 no". Sobre la temática, el speaker explicó: "Quise contar y explicar todos los no que se dan cuando uno emprende. En lo general he visto mucho sobre “lo que hay que hacer” para mí lo interesante es lo que no hay que hacer".

En concordancia, Saenz manifestó que presentó ante el público "los 10 no", porque es muy importante "ser conscientes desde donde partimos y hacia donde queremos llegar cuando emprendemos".

Franco Mignacco: "Seguimos motivando para emprender"

En el inicio de la jornada, Franco Mignacco presidente del directorio de Endeavor NOA, resaltó la importancia de la participación de la gente en esta nueva edición de ENDEAVOR. "Hay más de 3500 personas, entre inscriptos y disertante. Está colmada la carpa y esas son las cosas que a uno lo llenan para hacer estas iniciativas en Jujuy", dijo.

Luego el referente resaltó que durante las nueve horas de capacitación, charlas y talleres, "se contarán casos de éxitos pero también de fracasos y resiliencia". En ese contexto agregó: "Seguimos motivando para emprender, el NOA necesita generar empleo directo y genuino".

Talleres, mentorías y espacios de networking

Entre las actividades previstas habrá charlas, talleres y mentorías individuales. En estos encuentros, los participantes podrán dialogar directamente con especialistas y responsables de empresas sobre las necesidades de sus propios proyectos.

Algunas de las temáticas estarán vinculadas con la incorporación de inteligencia artificial, la preparación de presentaciones para inversores, la construcción de una imagen corporativa y las estrategias necesarias para ampliar una empresa.

Nueve horas de inspiración, capacitación y vinculación

La iniciativa tendrá lugar en Ciudad Cultural con diferentes dinámicas desarrollándose en paralelo. La jornada comenzará a las 9:30 y se extenderá hasta las 18:00, con Endeavor Talks, rondas de mentoreo, workshops, espacios de networking y el cierre con Networking Party. Además, contará con speakers referentes del mundo empresarial, emprendedor, deportivo, científico y financiero.

Club del Pitch en el marco de Experiencia Endeavor

En esta primera edición del Club del Pitch en el marco de Experiencia Endeavor NOA 2026, fueron seleccionados 4 emprendimientos que llegan con propuestas vinculadas a la tecnología, la innovación, la alimentación y el desarrollo de nuevos mercados. Ellos son: Marcelo Vásquez, Laura Tórtora, Tomás Carrizo y Martín Gutiérrez Viñuales.

Más detalles en la nota.

Más de 3.000 personas inscriptas

Franco Mignacco, presidente del directorio de Endeavor NOA, anticipó que hay más de 3000 inscriptos entre emprendedores, empresarios, estudiantes y todo el ecosistema emprendedor.

Más detalles en la nota.

Arrancó la Experiencia Endeavor 2026

Este jueves pasadas las 9 de la mañana dio inicio una nueva edición de la Experiencia Endeavor 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este jueves comienza la Experiencia Endeavor NOA 2026: "Jujuy se transformó en el corazón del emprendedurismo"

Experiencia Endeavor NOA suma el Club del Pitch y pone a los emprendedores en el centro del escenario

Dónde vacunar gratis contra la rabia en Jujuy y qué hacer ante una mordedura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel