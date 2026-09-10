Minuto a minuto de la Experiencia Endeavor 2026 en Jujuy

Mariano Saenz habló de "los no al emprender"

Uno de los primeros speaker de la jornada fue Mariano Saenz quien habló de "los 10 no". Sobre la temática, el speaker explicó: "Quise contar y explicar todos los no que se dan cuando uno emprende. En lo general he visto mucho sobre “lo que hay que hacer” para mí lo interesante es lo que no hay que hacer".

En concordancia, Saenz manifestó que presentó ante el público "los 10 no", porque es muy importante "ser conscientes desde donde partimos y hacia donde queremos llegar cuando emprendemos".