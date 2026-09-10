Dónde vacunar gratis contra la rabia en Jujuy y qué hacer ante una mordedura

La vacunación contra la rabia es una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad en perros y gatos. En San Salvador de Jujuy existen puntos municipales gratuitos, aunque actualmente la disponibilidad de dosis es limitada. Además, ante una mordedura es clave actuar de inmediato y consultar en un centro de salud.

Mascotas. Operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración en los barrios: cronograma completo

Capital. Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

La rabia es una enfermedad viral que puede transmitirse a las personas a través de la saliva de animales infectados, principalmente mediante mordeduras. Por ese motivo, las autoridades sanitarias insisten en mantener actualizada la vacunación de perros y gatos y saber cómo actuar ante una exposición.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy cuenta con diferentes espacios destinados a la atención de mascotas y a la aplicación de la vacuna antirrábica de manera gratuita.

Centro Modelo de Zoonosis 1: avenida Raúl Galán y avenida Presidente Perón. Atención de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Teléfono: 388 5743043.

avenida Raúl Galán y avenida Presidente Perón. Atención de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Teléfono: 388 5743043. Centro Modelo de Zoonosis 2: avenida Yuto, entre Chalicán y Mina 9 de Octubre. Atención de lunes a viernes, de 7 a 19.

avenida Yuto, entre Chalicán y Mina 9 de Octubre. Atención de lunes a viernes, de 7 a 19. Edificio 9 de Julio: esquina 9 de Julio y Oscar Orías. Atención de lunes a viernes, de 7 a 13.

esquina 9 de Julio y Oscar Orías. Atención de lunes a viernes, de 7 a 13. Delegación Municipal de Reyes: avenida Jorge Cafrune 1562. Atención los martes y jueves, de 14 a 19.

Sin embargo, debido a la falta de vacunas antirrábicas, la campaña se encuentra condicionada por la disponibilidad de dosis. Por esta razón, se recomienda consultar previamente antes de acercarse a cualquiera de los centros.

Además, Zoonosis realiza operativos itinerantes en distintos barrios de la capital, donde se brindan diferentes servicios para animales. La aplicación de vacunas en estas jornadas depende del stock disponible.

Cada cuánto deben vacunarse perros y gatos

La recomendación sanitaria es que perros y gatos reciban la vacuna antirrábica a partir de los tres meses de edad.

Luego de la primera aplicación, el refuerzo debe realizarse una vez por año, incluso en aquellos animales que permanecen la mayor parte del tiempo dentro de una vivienda.

La vacunación no solo protege al animal, sino que también disminuye el riesgo de transmisión de la enfermedad hacia las personas.

Qué hacer inmediatamente ante una mordedura

Ante la mordedura de un perro, gato u otro animal, la primera medida es lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón.

Después del lavado, la persona debe concurrir lo antes posible a un CAPS, guardia u hospital para que un profesional evalúe la lesión y determine qué tratamiento corresponde.

Según cada situación, el equipo médico puede indicar vacunación antirrábica, refuerzo antitetánico, antibióticos u otras medidas preventivas.

También se recomienda evitar colocar alcohol u otras sustancias directamente sobre la lesión antes de la evaluación médica.

Qué pasa con el animal que provocó la mordedura

Si el animal es un perro o gato conocido y puede ser localizado, debe permanecer bajo observación veterinaria durante 10 días, incluso si cuenta con la vacuna antirrábica al día.

En caso de tratarse de un animal callejero, las autoridades deben intentar identificarlo y localizarlo para evaluar su estado.

Cuando la exposición involucra a un murciélago u otro animal silvestre, no se recomienda tocarlo ni manipularlo. En esos casos se debe dar aviso a Zoonosis o a las autoridades sanitarias.

Los arañazos o el contacto de saliva con heridas abiertas, ojos, boca u otras mucosas también pueden requerir una evaluación médica.

Por qué es importante actuar rápido

La rabia es prevenible si se toman las medidas adecuadas después de una exposición. Por eso, ante una mordedura o contacto considerado de riesgo, no se debe esperar a que aparezcan síntomas.

La recomendación central es clara: lavar la herida, buscar atención médica rápidamente y, siempre que sea posible, identificar al animal involucrado.