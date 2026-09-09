"Siempre recuerdo a los jujeños": el testimonio de la reina latinoamericana de los estudiantes de 1984

Mirian Álvarez llegó desde Misiones a Jujuy en 1984 para participar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante aquella edición fue elegida reina nacional y luego se convirtió en representante latinoamericana. A más de cuatro décadas de esa experiencia, recordó los momentos que marcaron su paso por la provincia.

“Conocer Jujuy y conocer a su gente fue muy importante para mi vida. Me recibieron con los brazos abiertos y siempre me atendieron muy bien”, expresó durante una entrevista con TodoJujuy .

La exrepresentante aseguró que conserva un cariño especial por la provincia y por las personas que conoció durante aquella celebración. “Siempre los tengo presentes porque me cambió la vida” , sostuvo.

Álvarez recordó que los desfiles se realizaban sobre avenida Belgrano y que las candidatas participaban de diferentes actividades para conocer la provincia. “Nos recibían a todas las candidatas, hacíamos un recorrido por la ciudad y teníamos días destinados a excursiones. Así nos conocíamos entre nosotras y también conocíamos los paisajes y a la gente”, relató.

Según explicó, las familias acompañaban masivamente las actividades y tenían una participación importante dentro de la celebración. Entre sus recuerdos más significativos destacó una excursión a Purmamarca. “Compartimos un almuerzo y realizamos un recorrido a pie. Los chicos nos acompañaban y los niños nos seguían. Fue un día espectacular, soleado, con las montañas y sus colores”, recordó.

Una elección con representantes de 14 países

Después del retorno de la democracia, la FNE incorporó una instancia latinoamericana que reunió a jóvenes de diferentes países. Álvarez señaló que en la edición de 1984 participaron representantes de 14 naciones, además de diplomáticos.

Ese año también se desarrolló el Primer Congreso de la Juventud, un espacio en el que los estudiantes podían plantear y debatir los temas que les interesaban. “Fue muy lindo e interesante porque los chicos podían desarrollar los temas que les preocupaban. Está muy bueno que esos espacios continúen y que los jóvenes puedan expresarse”, afirmó.

La instancia latinoamericana se realizó durante aproximadamente cinco años y después dejó de formar parte de la celebración. Para Álvarez, su organización implicaba mayores dificultades y costos que la elección nacional.

La sorpresa de ser elegida en Jujuy

Mirian Álvarez llegó a la provincia acompañada por su madre y con la expectativa de conocer un nuevo lugar. En la elección nacional participaron 24 candidatas y, según contó, no esperaba recibir la distinción. “Me fui con la ilusión de conocer y de viajar. La verdad es que me sorprendí cuando fui elegida”, señaló.

Otro de los recuerdos que conserva es el estadio 23 de Agosto lleno durante la elección. “La recepción de la gente fue maravillosa, realmente muy cariñosa. Una se sentía muy querida”, expresó y acotó: “Siempre recuerdo a los jujeños. Le envío un abrazo grande a mi amada Jujuy”, concluyó.

El regreso a Jujuy y una historia familiar

Años después, Álvarez regresó a la provincia con su familia para que sus hijos conocieran los lugares que habían marcado su juventud. También fue invitada a participar de reconocimientos realizados a representantes misioneras durante 2003 y 2004.

Actualmente lleva 38 años casada, tiene tres hijos y una nieta. La tradición estudiantil también alcanzó a la siguiente generación: su hija fue elegida reina de su colegio en 2007.