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9 de septiembre de 2026 - 11:44
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Dos nadadores jujeños competirán en República Dominicana y buscan apoyo para viajar

Valentina, de 11 años, y Antonio Reynoso Mayo, de 15, representarán a Jujuy en una competencia internacional de aguas abiertas

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Dos nadadores jujeños competirán en República Dominicana y buscan apoyo para viajar

Dos nadadores jujeños competirán en República Dominicana y buscan apoyo para viajar

Dos jóvenes nadadores jujeños se preparan para vivir una experiencia internacional en República Dominicana. Valentina, de apenas 11 años, y Antonio Reynoso Mayo, de 15, competirán en aguas abiertas luego de conseguir destacados resultados en diferentes torneos. Ahora buscan sponsors que los ayuden a cubrir los gastos del viaje.

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Valentina clasificó con menos de un año de entrenamiento

La historia de Valentina sorprende por la rapidez de su crecimiento deportivo. La joven comenzó a entrenar natación en diciembre del año pasado y, en pocos meses, logró ubicarse entre las diez mejores en una competencia clasificatoria disputada en Córdoba.

“Yo en realidad no esperaba clasificar, porque era poquito tiempo que iba entrenando” “Yo en realidad no esperaba clasificar, porque era poquito tiempo que iba entrenando”

Su clasificación le permitirá viajar a República Dominicana, donde tendrá además un nuevo desafío: pasar de las competencias desarrolladas en diques y lagunas al mar.

Sobre lo que siente ante la experiencia, resumió:

“No sé si tengo miedo, emoción. Es una mezcla de todo” “No sé si tengo miedo, emoción. Es una mezcla de todo”

A pesar de haber nacido en Buenos Aires, Valentina vive en Jujuy desde hace ocho años y entrena junto al equipo Manta Raya. Durante este corto período ya participó de competencias en distintas provincias y sumó varias medallas.

Antonio Reynoso Mayo suma experiencia internacional

Antonio tiene 15 años y practica natación desde hace tres. Su primera experiencia en aguas abiertas fue en Tucumán y desde entonces fue creciendo en una disciplina que, según explicó, disfruta especialmente por el contacto con la naturaleza.

El joven ya cuenta con experiencia fuera del país: durante 2025 viajó a Dubái para competir. Ese logro también lo llevó a ser candidato para convertirse en abanderado dentro de Oceanman, una votación en la que busca sumar el acompañamiento del público.

Para Antonio, entrenar en aguas abiertas implica una dificultad distinta a la pileta. El frío, las distancias y las condiciones naturales aumentan la exigencia. En algunos entrenamientos, explicó, llegan a completar recorridos cercanos a los dos kilómetros.

Buscan sponsors para poder representar a Jujuy

El desafío ahora no es solamente deportivo. Las familias de ambos nadadores buscan colaboración para afrontar los gastos necesarios para competir en República Dominicana.

Entre las necesidades se encuentran el viaje, la alimentación, suplementos y equipamiento específico, como los trajes de neoprene para entrenamientos y competencias en aguas abiertas. También existe la posibilidad de que empresas y comercios acompañen a los deportistas mediante sponsoreo y presencia en sus redes sociales.

Antes de despedirse, Valentina agradeció especialmente a su familia, al equipo Manta Raya, a su entrenador y a todas las personas que colaboran para que pueda continuar compitiendo.

Con apenas 11 y 15 años, los dos nadadores se preparan para llevar a Jujuy a una nueva competencia internacional y sumar experiencia en una disciplina que continúa creciendo en la provincia.

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