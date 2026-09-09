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9 de septiembre de 2026 - 09:22
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La salud de Mirtha Legrand: ¿Qué es el hamartoma pulmonar que le detectaron?

La diva continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, aunque según informó su entorno familiar, su estado de salud no reviste gravedad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salud de Mirtha Legrand: qué es el hamartoma pulmonar que detectaron los médicos.

Salud de Mirtha Legrand: qué es el "hamartoma pulmonar" que detectaron los médicos.

La situación de salud de Mirtha Legrand generó preocupación en el mundo de la televisión y el espectáculo. Si bien sus familiares procuraron transmitir tranquilidad ante la situación, la evolución de la conductora sigue siendo observada con especial atención, en parte debido a su avanzada edad.

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La preocupación por la salud de la histórica conductora había comenzado días antes, cuando tuvo que interrumpir la grabación de su programa nocturno debido a un cuadro gripal.

Con el correr de los días, la situación demandó mayores controles médicos y, finalmente, durante la mañana del lunes se confirmó que había sido trasladada e ingresada al Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué detalló el primer parte médico oficial de Mirtha Legrand

Apenas se concretó la internación, el Sanatorio Mater Dei difundió el primer parte médico referido a la salud de la figura de El Trece. En el documento, los profesionales explicaron: "La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana al Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar el tratamiento médico correspondiente", según se detalló en el inicio del informe.

Qué es un hamartoma pulmonar, la afección que padece Mirtha Legrand

El hamartoma pulmonar es una formación tumoral benigna, es decir, no cancerosa, que aparece en los pulmones. Se trata, además, del tumor benigno más habitual en este órgano.

Su origen está relacionado con una proliferación irregular de componentes que normalmente forman parte del tejido pulmonar, entre ellos cartílago, grasa, tejido conectivo y células epiteliales. Estos materiales se encuentran agrupados de manera desordenada dentro de la lesión. Por lo general, presenta un desarrollo muy lento y solo en casos excepcionales puede transformarse en una lesión maligna, es decir, en cáncer.

Esta lesión se presenta principalmente en personas adultas de entre 40 y 70 años, con una incidencia mayor entre los hombres que entre las mujeres.

En la mayoría de los casos, el hamartoma no provoca manifestaciones clínicas. Su detección suele producirse de manera fortuita, como un “hallazgo incidental”, cuando se realiza una radiografía de tórax o una tomografía computarizada (TAC) por algún motivo ajeno a esta lesión.

Cuando la lesión se desarrolla en las proximidades de una vía respiratoria de gran calibre o adquiere un tamaño considerable, puede generar distintas manifestaciones, entre ellas tos, falta de aire (disnea), molestias o dolor en el pecho y episodios repetidos de infecciones respiratorias.

Tratamiento

Por lo general, no es necesario llevar adelante ningún tratamiento específico:

  • Seguimiento mediante controles: Cuando se trata de una lesión de pequeñas dimensiones, sin síntomas y con signos que permiten identificarla con claridad como benigna en la tomografía, generalmente no se interviene. En estos casos, se llevan a cabo controles por imágenes de manera periódica para comprobar que el tumor permanezca estable y no aumente de tamaño.
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand.

  • Extirpación quirúrgica: La resección mediante cirugía queda reservada para determinadas situaciones: cuando el tumor provoca síntomas, presenta un crecimiento acelerado o cuando existen dudas sobre el diagnóstico y no puede descartarse que se trate de un nódulo maligno.

En relación con la salud de la diva, el médico infectólogo Roberto Debbag fue consultado acerca de la posibilidad de que el cuadro pudiera derivar en una neumonía. Al respecto, brindó una explicación precisa: "Podría llegar, pero esperemos que no. Seguramente Mirtha está protegida si es esto que es una enfermedad por gripe. Lo único que sí las personas mayores de 90, 95 años tienen cuidados muy específicos cuando tienen la infección y previo".

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