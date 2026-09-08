Mirtha Legrand sigue internada y su hija llevó tranquilidad con una particular explicación

Marcela Tinayre habló sobre el estado de salud de su madre, Mirtha Legrand , quien continúa hospitalizada en el sanatorio Mater Dei , donde se realiza estudios médicos de control a raíz de un cuadro de bronquitis. En diálogo con colegas de TN, la conductora buscó transmitir calma respecto del estado de salud de la diva.

Con tono humorístico, brindó a las razones que habrían provocado su malestar. “Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches ”, expresó la hija de la conductora.

El texto enviado por Marcela Tinayre fue presentado en vivo por Roxy Vázquez , quien lo dio a conocer mientras el canal realizaba el seguimiento de la situación médica de la reconocida conductora de los almuerzos. “Ese es el mensaje de Marcela Tinayre, su hija” , aclaró la periodista al aire, al explicar que las palabras de la hija de Mirtha Legrand tenían como objetivo llevar tranquilidad frente a la preocupación generada por su internación.

Las declaraciones de Tinayre se conocieron pocas horas después de que el sanatorio Mater Dei emitiera este lunes el informe médico oficial con las últimas novedades sobre la salud de Mirtha Legrand.

De acuerdo con lo comunicado por el centro de salud, la conductora, de 99 años, fue trasladada a una habitación común, donde permanecerá “para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente”. El parte también incluyó el agradecimiento de sus familiares: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”.

El parte médico de Mirtha Legrand

El centro de salud indicó además que, “de no mediar cambios”, está previsto que el miércoles se difunda una nueva actualización médica. La hospitalización de la conductora se produjo luego de un cuadro gripal que evolucionó hacia una bronquitis, situación que inicialmente había llevado a que permaneciera en su casa y mantuviera reposo como medida preventiva.

Mirtha Legrand se ausentó a su programa

La situación médica que atravesaba Mirtha Legrand fue la razón por la que no pudo estar presente este sábado en La noche de Mirtha, el programa que conduce por eltrece. Ante su ausencia, el lugar de la histórica conductora fue ocupado por su nieta, Juana Viale, quien estuvo al frente de la emisión y recibió como invitadas a Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Al comienzo de aquella emisión, Juana Viale se refirió a la salud de su abuela con una actitud relajada, en un registro similar al que posteriormente adoptaría Marcela Tinayre. “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, comentó la conductora al abrir el programa.

Tiempo después, Viale volvió a mencionar el tema y lo hizo nuevamente con ironía: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

El episodio que atraviesa actualmente Mirtha Legrand no constituye un antecedente aislado en su salud reciente. En abril de este año, la conductora había sufrido un cuadro severo de bronquitis que la obligó a ausentarse durante tres semanas de las grabaciones de su programa. Durante aquel período, nuevamente fue Juana Viale quien tomó las riendas del ciclo y quedó a cargo de la conducción.

De acuerdo con información aportada por personas del círculo de Mirtha Legrand, la decisión de mantenerla internada respondió a una medida de prevención, con el objetivo de que continuara bajo control médico después de que su cuadro respiratorio presentara un agravamiento.

En tanto, allegados a la familia indicaron que Legrand permanece “de buen ánimo y en sala común”, una situación que coincide con lo informado previamente por el centro médico y con las declaraciones realizadas por su hija.

Las palabras de Marcela Tinayre, quien vinculó en tono distendido la vida activa de su madre con el origen del cuadro respiratorio, se incorporaron a otras declaraciones de familiares realizadas durante las últimas horas con un mismo objetivo: llevar tranquilidad y reducir la preocupación pública por la salud de la conductora.

Por su parte, el sanatorio Mater Dei seguirá adelante con los controles médicos previstos para determinar cómo evoluciona el cuadro. De acuerdo con lo informado, está previsto que este miércoles se emita una nueva actualización sobre el estado de la paciente, siempre que no surja antes alguna modificación en su condición.