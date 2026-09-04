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4 de septiembre de 2026 - 16:59
Espectáculos

Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud: los detalles

Mirtha Legrand debía grabar este viernes una nueva emisión de “La noche de Mirtha”, pero finalmente se quedó en su casa para hacer reposo. Juana Viale ocupará su lugar en la mesaza.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud: los detalles.&nbsp;

Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud: los detalles. 

Mirtha Legrand no pudo grabar este viernes La noche de Mirtha debido a un cuadro gripal y se quedó en su casa para hacer reposo. En su lugar, Juana Viale asumirá la conducción de la mesaza y hará doble turno en El Trece.

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Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud: los detalles

Mirtha Legrand tuvo que suspender a último momento la grabación de este viernes debido a un cuadro gripal. La conductora decidió quedarse en su casa y hacer reposo por precaución. Ante su ausencia, Juana Viale será la encargada de reemplazarla y deberá hacer doble turno en El Trece.

Como es habitual, Mirtha Legrand y Juana Viale graban sus respectivos programas los viernes. Pero esta vez, la Chiqui debió ausentarse de los estudios de El Trece porque se encuentra engripada.

La información fue confirmada por Marcela Tinayre, hija de la conductora, quien contó que se encontraba almorzando con Mirtha y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”, aseguró.

Así, Mirtha continuará en su casa haciendo reposo mientras se recupera, mientras que su nieta se pondrá al frente de La noche de Mirtha, un rol que ya asumió en varias ocasiones ante la ausencia de su abuela.

La conductora ya había atravesado una situación similar en mayo, cuando una bronquitis la obligó a alejarse de la televisión durante tres semanas. En ese período, Juana Viale quedó al frente del ciclo.

Los invitados para La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana

La mesaza de este sábado tendrá como invitadas a Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, representantes legales de Wanda Nara y Mauro Icardi, respectivamente. Ambas mantuvieron fuertes diferencias públicas en las últimas semanas. También estarán Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Este domingo 6 de septiembre a las 13.45, Juana Viale conducirá una nueva edición de Almorzando con Juana. En esta oportunidad, sus invitados serán Patricia Echegoyen, Martín Seefeld e Iñaki Urlezaga.

Además, Juli Castro, influencer e hija de Momi Giardina, y Sofía Cairó, una de las jugadoras de Las Leonas serán parte de la mesaza de Juana este domingo.

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