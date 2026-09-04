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4 de septiembre de 2026 - 10:15
Patrimonio.

Iglesia Catedral de Jujuy: Comenzaron las obras de apuntalamiento del muro de adobe que había colapsado

Las obras en la Iglesia Catedral comenzaron en la parte alta y baja de la Recova. Realizarán un techo para proteger los muros de adobe de la lluvia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo)

Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo)

Los trabajos por el plan de contingencia en la Iglesia Catedral comenzaron con el apuntalamiento para resguardar el muro norte que fue el que colapsó en un primer momento y por el cual se tomó la desición de cerrar la Iglesia al público en general.

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En relación a las obras que se están realizando, Raymi Taborda, arquitecta del Grupo Erg que trabaja en la Iglesia dijo que “vamos a apuntalar todo lo que es la parte baja y alta de la Recova”, y adelantó que “vamos a realizar un techo para proteger los muros de adobe de las lluvias”.

“Estamos iniciando con todas esas tareas”, afirmó la profesional y adelantó que “al ser un muro de tierra puede colapsar en cualquier momento porque el agua que tuvo en su momento, el mismo la comenzó a absorber y hay que ver que no esté sucediendo en toda la fachada norte”.

Iglesia Catedral, Patrimonio de la Humanidad

Sobre las obras, Taborda dijo que además van a bajar el revoque y analizar cómo seguir con la restauración, “una vez que este todo asegurado y el revoque ya no esté más, los especialistas en construcción en barro van a dar el análisis de como continuar la restauración de toda esa fachada”.

Debe quedar todo cual es porque la Iglesia Catedral es un patrimonio de la Humanidad”, dijo la arquitecta y remarcó que “está trabajando también el grupo del Conicet que es gente especializada para que todo quede como estaba, sin ninguna modificación”.

En relación al trabajo que están realizando es en conjunto con Provincia, dijo la profesional y recordó que “el laboratorio del Conicet está en Tilcara y ellos fueron los que hicieron el plan de contingencia que nosotros estamos llevando a cabo desde la empresa”.

Sobre el estado de la Iglesia, Taborda dijo que “colapsó una parte de un muro y por ahora es lo único que está a la vista; el mismo está apuntalado y seguro. Queremos investigar qué es lo que está pasando detrás de esa pared”, aseguró.

“Una vez que se sepa eso, se va a avanzar con un análisis previo para ver cómo se sigue”, finalizó.

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