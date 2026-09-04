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4 de septiembre de 2026 - 10:57
¡Felicidades!

Ganó la PlayStation 5 del aniversario de TodoJujuy: "Me animé y participé"

Yanina Verónica Torres fue la ganadora del sorteo por los 14 años de TodoJujuy. Contó que participó por consejo de su hermano.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ganadora de la Play 5 de Todo Jujuy

Ganadora de la Play 5 de Todo Jujuy

Yanina Verónica Torres ganó la PlayStation 5 sorteada por TodoJujuy en el marco de su aniversario número 14 y contó que el premio será para su hijo, Pedro. La ganadora aseguró que no esperaba recibir la noticia y que se animó a participar después de que su hermano Sebastián la alentara a hacerlo.

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El sorteo formó parte de las celebraciones por el cumpleaños del diario digital, que el 13 de agosto cumplió 14 años desde su lanzamiento.

La emoción de la ganadora

Yanina recibió el premio con nervios y sorpresa. Según contó, no tenía muchas expectativas porque sabía que participaba una gran cantidad de personas.

La verdad que no me lo esperaba, estoy súper nerviosa, pero bueno, va para mi hijo. La verdad que no me lo esperaba, estoy súper nerviosa, pero bueno, va para mi hijo.

La ganadora explicó que fue su hermano Sebastián quien la impulsó a sumarse al sorteo, pensando especialmente en Pedro, su hijo. “En realidad mi hermano Sebastián me dijo: participá, mirá para jugar a la play con Pedro, mi hijo. Así que bueno, me animé, participé, pero la verdad que ni me lo esperaba”, relató.

Yanina también dijo que, entre sus hermanos, esta vez fue ella “un poco más la afortunada” y recordó su reacción cuando recibió la notificación: “Me quería morir porque la verdad que no lo tenía en cuenta”.

“Hay que participar en los sorteos de TodoJujuy”

La ganadora remarcó que no se tenía fe, pero celebró haber participado. “Hay mucha gente que participa y por ahí uno no tiene tanta suerte. Pero la verdad que sí. Hay que participar en los sorteos de TodoJujuy”, expresó.

Entre risas, también contó la reacción de su hermano al enterarse del premio: “Me dijo: olvidate que ahora a los fines de semana me meto en tu casa, me instalo en tu casa y no salgo más”.

TodoJujuy cumplió 14 años

El sorteo se realizó en el marco del cumpleaños 14 de TodoJujuy. El 13 de agosto, el diario digital cumplió 14 años desde su lanzamiento, en un camino de crecimiento y transformación que consolidó a un proyecto nacido en Jujuy como uno de los medios periodísticos y digitales referentes del NOA.

Desde sus comienzos, TodoJujuy construyó su identidad con una premisa clara: contar Jujuy desde Jujuy, cerca de su gente y con una mirada propia sobre los acontecimientos que transforman la provincia y la región. Durante estos 14 años estuvo presente en los grandes hechos que marcaron la historia reciente, pero también llevó a sus audiencias las historias, voces y protagonistas de cada rincón de la provincia. Donde pasó algo, estuvo TodoJujuy.

TodoJujuy también evolucionó junto con esos cambios, incorporando nuevos formatos, herramientas y tecnologías a su producción periodística, sin perder el compromiso con la información y la cercanía con sus audiencias. Hoy, el contenido ya no se limita a una página web: el medio construyó una comunidad presente en distintas plataformas digitales y redes sociales, capaz de llevar una noticia que ocurre en Jujuy a miles de personas dentro y fuera del país.

Una muestra de esa evolución se refleja en YouTube: durante 2026, el canal de TodoJujuy ya superó las 14 millones de visualizaciones y las 83.000 horas de reproducción, con audiencias en Argentina y también en distintos países de América y Europa.

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