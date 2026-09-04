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4 de septiembre de 2026 - 10:00
Competencia.

Estudiantes de San Pedro competirán por Jujuy en la final nacional de la Copa Robótica

Los equipos Los Jujeños y Fuerza Dinamita representarán a la provincia el 25 y 26 de septiembre en Neuquén.

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Se trata de los equipos Los Jujeños y Fuerza Dinamita, que fueron seleccionados luego de la instancia provincial de la competencia. Ambos buscarán defender el título obtenido por la provincia el año pasado. “Ya tenemos embajadores para que puedan participar. Siempre son dos equipos”, explicó Pablo Almirón, director de Innovación, en diálogo con TodoJujuy.

Cómo fue el camino hasta la final

Según detalló Valeria Mormina, coordinadora del área, la competencia comenzó meses atrás con distintas instancias virtuales. “Jujuy venía con una trayectoria desde mayo y junio, donde los estudiantes competían de manera virtual con diferentes desafíos: uno virtual, otro de programación, y después llegó la instancia provincial”, señaló.

En total participaron 50 escuelas. De ese recorrido quedaron 13 instituciones y 20 equipos, que compitieron en la semifinal provincial realizada el viernes pasado. De allí surgieron los dos representantes jujeños que viajarán a Neuquén para la final nacional.

Almirón remarcó que Jujuy tiene un rol importante dentro del crecimiento de la Copa Robótica a nivel nacional. Según explicó, la competencia nació en 2019 con un formato más reducido en Buenos Aires y luego comenzó a expandirse hacia otras provincias. “Jujuy fue una de las impulsoras para que tenga un formato nacional”, sostuvo.

El funcionario recordó además que el año pasado la provincia logró quedarse con el campeonato. Por eso, esta nueva edición tendrá un desafío especial. “Los mismos que fueron campeones van a defender el título: son los jujeños”, afirmó.

El rol de los docentes y el impulso de los chicos

Durante la entrevista, Almirón destacó el trabajo de los docentes en el desarrollo de proyectos vinculados a la robótica, la programación y la innovación educativa. “El docente es el que tracciona, el que se pone la camiseta, el que los lleva, los trae y tramita todo”, expresó.

También señaló que muchos estudiantes llegan con conocimientos adquiridos por cuenta propia, incluso en escuelas que no tienen orientación específica en programación o robótica. “Hay muchos que están en la programación y son escuelas que por ahí no tienen ni siquiera orientación en programación ni en robótica. Los chicos llegan con una base: son autodidactas”, indicó.

Como ejemplo, mencionó el caso de una escuela de Loma Blanca, que el año pasado logró participar de la instancia nacional y quedó entre los mejores puestos. “Los chicos por primera vez habían venido a San Salvador de Jujuy, estuvieron en el tercer puesto y logramos que puedan participar también en Neuquén. Después la comunidad los recibió porque quedaron en el puesto ocho a nivel nacional”, contó.

La robótica como experiencia compartida

Además de la competencia, Almirón destacó el valor humano y educativo que se genera en este tipo de instancias. En ese sentido, relató una situación ocurrida durante la etapa provincial: “Nos pasó que se quemaron algunas placas de algunos chicos y una placa fue rotando por los 20 equipos, prestándosela para que puedan competir todos”.

Para el director, ese tipo de gestos muestran que la robótica no solo impulsa conocimientos técnicos, sino también compañerismo, integración y trabajo en equipo. “Se nota otra cosa”, resumió.

Los referentes anticiparon que el Centro de Innovación Educativa, ex Infinito por Descubrir, cumplirá 10 años el próximo 16 de septiembre. Ese día realizarán una jornada abierta desde las 10 hasta las 17 horas, con bandas en vivo, talleres, propuestas de innovación, multimedia, robótica, programación y ciencias.

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