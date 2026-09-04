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4 de septiembre de 2026 - 09:01
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy y se espera un cambio en las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy. Se espera un marcado cambio en el tiempo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 4 de septiembre comenzó con buenas condiciones del tiempo en San Salvador de Jujuy, aunque el panorama cambiará durante el fin de semana, ya que hay anuncio de alerta amarilla por vientos lo que va a generar un descenso importante de las temperaturas y jornadas ventosas en sectores de la Puna.

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Durante la mañana, la capital jujeña registraba 8,6°C, con cielo despejado, una humedad del 87%, presión de 872,5 hPa, viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para este viernes se espera una jornada estable, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 21°C.

El tiempo en Jujuy

El tiempo en Jujuy

Alerta amarilla por viento en la Puna de Jujuy

El SMN mantiene una alerta amarilla por viento para diferentes sectores del norte provincial durante el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre.

Las zonas alcanzadas son la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

De acuerdo con el cuadro de alertas emitido este viernes a las 6:08, las condiciones más adversas se esperan principalmente durante las horas de la tarde tanto del sábado como del domingo.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales.

Fuerte descenso de temperatura durante el fin de semana

El cambio más marcado comenzará a sentirse desde el sábado. Para esa jornada, el organismo nacional anticipa una mínima de 8°C y una máxima de apenas 15°C en San Salvador de Jujuy.

El domingo será todavía más frío: la temperatura descenderá hasta los 4°C de mínima, mientras que la máxima no superaría los 12°C.

La tendencia continuará el lunes, cuando se prevé la mañana más fría del período, con 1°C de mínima, aunque durante la tarde la temperatura podría recuperarse hasta los 17°C.

Pronóstico extendido para San Salvador de Jujuy

Según el pronóstico oficial del SMN actualizado durante la mañana de este viernes, las temperaturas previstas para los próximos días son:

  • Viernes 4: mínima de 13°C y máxima de 21°C.
  • Sábado 5: mínima de 8°C y máxima de 15°C.
  • Domingo 6: mínima de 4°C y máxima de 12°C.
  • Lunes 7: mínima de 1°C y máxima de 17°C.
  • Martes 8: mínima de 3°C y máxima de 22°C.
  • Miércoles 9: mínima de 7°C y máxima de 24°C.
  • Jueves 10: mínima de 8°C y máxima de 24°C.

Después del frío previsto para el fin de semana y el comienzo de la próxima semana, las temperaturas volverán a subir de manera progresiva desde el martes, con máximas que podrían alcanzar los 24°C hacia miércoles y jueves.

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