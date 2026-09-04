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4 de septiembre de 2026 - 07:07
Jujuy.

Embarazo adolescente en Jujuy: bajó del 19% al 7,1% en diez años

En 2015, casi uno de cada cinco nacimientos correspondía a madres adolescentes. En 2025, la proporción descendió al 7,1% en Jujuy.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Bajó el embarazo adolescente pero preocupa el embarazo infantil.

Bajó el embarazo adolescente pero preocupa el embarazo infantil.

La proporción de embarazos adolescentes en Jujuy registró una fuerte disminución durante la última década. En 2015 representaban el 19% del total de nacimientos de la provincia, mientras que en 2025 el indicador cerró en 7,1%, según datos brindados por la doctora Claudia Castro, directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

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La funcionaria explicó que la baja estuvo acompañada por políticas de prevención, mayor información sobre salud sexual y reproductiva y un acceso más amplio a los métodos anticonceptivos.

De casi el 20% al 7,1% en una década

Los datos muestran una modificación importante tanto en la cantidad total de nacimientos como en el peso del embarazo adolescente.

En 2015 Jujuy registraba alrededor de 14.000 nacimientos, de los cuales el 19% correspondía a embarazos adolescentes. Diez años después, en 2025 hubo aproximadamente 6.500 nacimientos en toda la provincia y el porcentaje de adolescentes fue del 7,1%.

“En 2015 casi llegamos al 20%. Logramos pasar esta brecha enorme que era ser adolescente en la provincia de Jujuy”, explicó Castro.

El punto más bajo de la serie se registró en 2023, cuando el embarazo adolescente representó el 6,5% del total. Luego se produjo una leve suba hasta el 7,1% informado para 2025.

Según la especialista, actualmente Jujuy se encuentra cerca de la media nacional.

En 2021 hubo 662 embarazos de mujeres adolescentes en Jujuy

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Bajó el embarazo adolescente, pero el embarazo infantil sigue bajo seguimiento

Mientras Jujuy redujo del 19% al 7,1% la proporción de embarazos adolescentes entre 2015 y 2025, el embarazo en niñas menores de 15 años continúa siendo una problemática especialmente sensible. UNICEF lo utiliza como un indicador vinculado con situaciones de violencia sexual y, aunque registra mejoras durante la última década, advierte que requiere seguimiento permanente.

Información y anticonceptivos, claves para la reducción

Castro vinculó la disminución con un trabajo sostenido durante varios años y con la implementación de distintas estrategias de salud pública.

“Se ha trabajado mucho en la información y en el acceso a métodos anticonceptivos”, indicó.

Métodos anticonceptivos disponibles de forma gratuita.

Métodos anticonceptivos disponibles de forma gratuita.

La funcionaria remarcó que los anticonceptivos están disponibles en distintos niveles del sistema sanitario provincial. Las personas pueden acceder a información y asesoramiento en puestos de salud, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales.

La orientación puede ser brindada por profesionales de ginecología, medicina general, obstetricia y enfermería, dependiendo de cada establecimiento y horario.

Además, continúa habilitada la línea gratuita 0800-222-3444, donde se puede solicitar información vinculada con salud sexual y reproductiva.

Preocupación por embarazos asociados al consumo problemático

Otro de los puntos planteados por Castro fue la presencia de situaciones en las que se combinan embarazos no intencionales y consumo problemático de sustancias, una problemática que, según señaló, también se observa a nivel nacional.

La funcionaria sostuvo que estos casos requieren una intervención que excede exclusivamente al sistema sanitario.

“Estamos trabajando de forma interministerial, con una hoja de ruta y un protocolo dentro de Salud”, explicó.

El objetivo, agregó, es brindar acompañamiento, asistencia y garantizar el acceso a derechos, además de trabajar sobre las condiciones de salud de las personas atravesadas por estas situaciones.

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