miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 18:02
Flagelo.

El embarazo infantil sigue siendo una preocupación en Argentina: cuáles son los datos de Jujuy

UNICEF analizó la situación de las provincias y tomó el embarazo en niñas menores de 15 años como indicador de violencia sexual.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa .

Foto ilustrativa .

El embarazo en niñas menores de 15 años continúa siendo uno de los indicadores más sensibles vinculados con la situación de la infancia en Argentina. Un nuevo informe de UNICEF analizó este fenómeno dentro del Índice Provincial de la Niñez 2025 y mostró que, aunque hubo una mejora sostenida durante la última década, todavía persisten diferencias importantes entre las provincias.

Lee además
caimancito: un detenido por agredir a su pareja de 16 anos embarazada
Sociedad.

Caimancito: un detenido por agredir a su pareja de 16 años embarazada
Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo.
Sociedad.

Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo

El documento Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia 2026 analiza cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Dentro de esta última, UNICEF utiliza específicamente el embarazo de niñas menores de 15 años como indicador, aunque aclara que no representa todas las formas de violencia que atraviesan niños y adolescentes.

A nivel nacional, la dimensión vinculada con este indicador alcanzó en 2025 un valor de 0,854, y el informe señala que mostró una mejora sostenida respecto de 2016. En la escala utilizada, cuanto más cerca de 1 se encuentra una jurisdicción, más favorable es su situación relativa.

Embarazo infantil: qué pasa en Jujuy

En el caso de Jujuy, el valor registrado fue de 0,853, prácticamente igual al promedio nacional. La provincia quedó en el puesto 17 entre las 24 jurisdicciones analizadas.

Embarazo infantil en Jujuy.

Embarazo infantil en Jujuy.

Este dato no significa que el 85,3% de las niñas esté en determinada situación ni representa una tasa de embarazo. Se trata de un índice normalizado que permite comparar a las provincias entre sí.

Entre las jurisdicciones con mejores resultados aparecen La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, mientras que en la parte inferior se ubican Formosa, Misiones y Chaco.

Una mejora que todavía requiere seguimiento

UNICEF relaciona la reducción registrada durante la última década con políticas de salud sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral, continuidad educativa y ampliación de proyectos de vida.

El organismo también advierte que las situaciones agrupadas dentro de este indicador pueden responder a contextos sociales y familiares muy distintos, por lo que los números deben analizarse junto con las características de cada territorio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caimancito: un detenido por agredir a su pareja de 16 años embarazada

Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo

Parto respetado: cuáles son los derechos de las embarazadas y por qué garantizan un nacimiento seguro

Durante el primer semestre de 2026, Salta registró 69 casos de embarazo infantil

Javier Milei ratificó que no flexibilizará la política fiscal y monetaria: "La respuesta es no"

Lo que se lee ahora
Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza. video
Mundo.

Sismo en Chile: el temblor se sintió con fuerza en Mendoza

ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy
Jujuy.

ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel