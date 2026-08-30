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30 de agosto de 2026 - 18:57
País.

Durante el primer semestre de 2026, Salta registró 69 casos de embarazo infantil

Un informe de UNICEF ubicó a Salta entre las jurisdicciones con peores indicadores del país en embarazos de niñas menores de 15 años.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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Dentro de la dimensión denominada “violencia”, construida a partir de diferentes indicadores entre los que se encuentra la tasa de embarazo en niñas menores de 15 años, Salta obtuvo 0,746 puntos sobre una escala de 0 a 1, por debajo del promedio nacional de 0,854.

El resultado ubicó a la provincia en el puesto 21 de 24, con solo Chaco, Misiones y Formosa registrando indicadores inferiores.

69 embarazos en niñas durante seis meses en Salta

La situación adquiere mayor relevancia al observar los datos más recientes. Durante el primer semestre de 2026, Salta registró 69 embarazos en niñas menores de 15 años, según cifras del Ministerio de Salud provincial.

Si bien el número representa una disminución del 17% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 83 casos, la problemática continúa generando preocupación.

La menor edad registrada durante este año fue de 12 años, mientras que las autoridades sanitarias señalaron que en períodos anteriores se detectaron embarazos incluso en niñas de 10 años.

Embarazo infantil en Salta.

Embarazo infantil en Salta.

El norte salteño concentra la mayor cantidad de casos

Según los datos difundidos, varias localidades del norte provincial concentran la mayor cantidad de situaciones registradas. Embarcación encabezó la lista con nueve casos, seguida por Orán y General Güemes, con seis cada una.

Desde el sistema sanitario provincial explicaron que ante un embarazo en una menor de 15 años se activa un protocolo especial que contempla la intervención de organismos de protección y la correspondiente judicialización del caso.

Especialistas advierten que el embarazo en niñas menores de 15 años está asociado a contextos de vulneración de derechos y situaciones de violencia, por lo que remarcan la importancia de fortalecer las políticas de prevención, educación sexual y protección de la infancia.

Una problemática que expone desigualdades

El informe de UNICEF también mostró que Salta se encuentra por debajo del promedio nacional en otras dimensiones analizadas, como condiciones materiales, educación y salud.

En el Índice Provincial de Niñez, la provincia obtuvo 0,581 puntos y se ubicó en el puesto 18 de las 24 jurisdicciones del país. Aunque los indicadores muestran una mejora respecto de años anteriores, los datos revelan que persisten profundas desigualdades territoriales.

El embarazo infantil vuelve así a aparecer como una de las principales señales de alerta sobre la situación de la niñez en el norte argentino.

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