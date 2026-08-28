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28 de agosto de 2026 - 11:17
País.

Salta refuerza la prevención ante la posible llegada de El Niño: miran con atención al verano

Autoridades nacionales y provinciales mantuvieron una reunión para analizar los posibles efectos de El Niño y coordinar medidas preventivas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se evaluaron distintos mecanismos de prevención y actuación ante las variaciones climáticas.

Se evaluaron distintos mecanismos de prevención y actuación ante las variaciones climáticas.

Funcionarios de los gobiernos nacional y provincial de Salta participaron esta mañana de una reunión realizada en las instalaciones de UTHGRA, donde evaluaron distintos mecanismos de prevención y actuación ante las variaciones climáticas que podrían registrarse en la región durante los próximos meses.

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Uno de los principales temas abordados fue la posible llegada del fenómeno El Niño, cuya evolución podría provocar un escenario climático dispar: lluvias de gran intensidad en determinadas áreas y etapas de sequía en otras regiones del continente.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Ignacio Vilchez, remarcó el valor de estos encuentros como una herramienta para prepararse con anticipación ante posibles situaciones de emergencia y establecer una coordinación efectiva entre los diferentes organismos involucrados.

Septiembre, sin lluvias importantes

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, no se prevén lluvias de importancia durante septiembre, por lo que la posibilidad de que se registren precipitaciones significativas en ese período quedó, por ahora, desestimada.

Las autoridades de Salta, con foco en el verano

De todos modos, explicó que el foco de las autoridades estará puesto principalmente en los meses de verano, debido a la necesidad de seguir de cerca el escenario que pueda presentarse en Bolivia.

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

Las precipitaciones que puedan producirse en territorio boliviano podrían repercutir de manera directa en Salta, principalmente a partir de un eventual incremento en el caudal de los ríos Bermejo y Pilcomayo.

Por este motivo, los organismos involucrados trabajan en la evaluación anticipada de posibles escenarios y en el fortalecimiento de las estrategias de respuesta ante eventuales emergencias.

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