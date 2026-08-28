Currículum vitae e inteligencia artificial: qué cambió a la hora de buscar trabajo

La inteligencia artificial también modificó la forma de buscar trabajo. Cada vez más empresas utilizan sistemas automatizados para realizar una primera selección de candidatos antes de que los currículums lleguen a manos de un reclutador.

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En una entrevista con Canal 4 , la Dra. María Dolores Revuelta, psicóloga (MP 207) y especialista en Orientación Vocacional , explicó qué aspectos deben tenerse en cuenta al momento de confeccionar un CV.

“ Muchas empresas ya incluyeron sistemas de selección de personal automatizados que permiten delimitar perfiles profesionales específicos ”, señaló.

Según Revuelta, los tradicionales diseños cargados de elementos visuales perdieron terreno frente a documentos más estructurados. “ El objetivo principal es que el diseño de tu currículum tenga los parámetros necesarios para que supere a esta tecnología antes de que llegue al reclutador humano ”, explicó.

La inteligencia artificial cada vez más cerca de nuestras vidas.

Para eso, recomendó identificar las palabras claves vinculadas al puesto al que se aspira. “Los algoritmos hacen una selección acorde al puesto de trabajo. Tenés que poder identificar y colocar palabras específicas”, detalló.

También sugirió utilizar un formato claro y sencillo, evitando fotografías, gráficos y cuadros innecesarios. “Estas nuevas tecnologías priorizan que tus contenidos muestren logros numéricos y habilidades técnicas claras”, indicó. Por ejemplo, en lugar de limitarse a mencionar una experiencia laboral, aconsejó detallar resultados concretos obtenidos durante esa tarea.

Los riesgos de depender demasiado de la IA

La especialista advirtió que los sistemas automatizados también pueden equivocarse. “Las inteligencias artificiales tienen sesgos, que pueden estar vinculados con los parámetros de selección o con su entrenamiento”, explicó.

Esto puede provocar que una persona con las capacidades necesarias quede fuera de una búsqueda simplemente porque su currículum no contiene determinados términos. “Mucha gente queda afuera teniendo las habilidades para poder estar”, afirmó.

Para Revuelta, la clave pasa por adaptarse a la nueva realidad sin delegar completamente la elaboración del currículum: “Tenemos que pulir nuestro CV y actualizarnos respecto a qué poner y cuáles son los requisitos”.