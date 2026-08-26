Consultar a la IA antes que al médico: advierten por diagnósticos y automedicación

Buscar en internet o consultar a la IA qué significa un dolor , una fiebre o una tos no es algo nuevo. Lo que cambió con la llegada de la inteligencia artificial es la posibilidad de mantener una conversación, describir síntomas y recibir en segundos una respuesta que puede parecer un diagnóstico e incluso sugerir qué hacer.

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El problema comienza cuando esa información deja de tomarse como una orientación y pasa a reemplazar directamente la consulta médica.

El Dr. Jesús Chuquisaca, tisioneumonólogo (MP 1366) , advirtió que ya observa pacientes que llegan al consultorio después de haber consultado herramientas de inteligencia artificial y, en algunos casos, de haber comenzado tratamientos por su cuenta.

“ Es un sistema nuevo que se está estudiando, pero no creo que reemplace a la experiencia o a los conocimientos de un profesional ”, sostuvo.

Cuando una respuesta de la IA termina en automedicación

Uno de los puntos que más preocupa al especialista es que una persona interprete como definitivo un diagnóstico generado a partir de los síntomas que ella misma describe.

“Si nosotros consultamos por inteligencia artificial, te va a largar un supuesto diagnóstico y un tratamiento que a lo mejor no es el adecuado” “Si nosotros consultamos por inteligencia artificial, te va a largar un supuesto diagnóstico y un tratamiento que a lo mejor no es el adecuado”

El riesgo aumenta cuando, a partir de esa respuesta, el usuario decide comenzar a tomar medicamentos sin una evaluación profesional.

El médico fue especialmente claro respecto del uso de antibióticos.

“Siempre voy a insistir en que no se automediquen, por favor, con antibióticos” “Siempre voy a insistir en que no se automediquen, por favor, con antibióticos”

Según explicó, actualmente se observan pacientes con resistencia o multirresistencia a determinados antibióticos, situación que puede dificultar posteriormente el tratamiento adecuado de una infección.

Por qué un diagnóstico no depende solamente de los síntomas

Una herramienta de inteligencia artificial puede procesar la información que recibe, pero el diagnóstico médico implica otros elementos: la entrevista clínica, antecedentes, examen físico, estudios complementarios cuando corresponden y la experiencia profesional para interpretar el cuadro completo.

Chuquisaca planteó que allí aparece una de las principales diferencias.

“No se confíen todavía en que la ciencia a través de una computadora puede reemplazar los conocimientos y la experiencia que puede tener un profesional médico, que para eso se ha preparado, ha hecho residencias y se ha especializado”, señaló.

“Estamos tratando vidas y tratando de salvar vidas”. “Estamos tratando vidas y tratando de salvar vidas”.

El ejemplo del asma y las interpretaciones equivocadas

Durante la entrevista, el especialista utilizó un ejemplo vinculado con pacientes respiratorios para mostrar cómo una respuesta imprecisa puede derivar en una interpretación incorrecta.

“Eso ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen asma y muchas veces la inteligencia puede brindarles un diagnóstico y decir ‘bronquitis asmática’”, explicó.

Según Chuquisaca, una persona podría quedarse únicamente con la idea de una bronquitis y decidir tratarse con antibióticos o jarabes, sin consultar por la posibilidad de un cuadro de asma que requiere otro tipo de evaluación.

“El paciente dice: ‘yo me curo con antibióticos, con jarabe expectorante’ y no es así. No se confundan”, advirtió.

El ejemplo muestra uno de los límites de utilizar respuestas automáticas sin contar con conocimientos médicos para interpretarlas.

La IA puede ayudar, pero como herramienta

Chuquisaca no descartó completamente la utilidad de la inteligencia artificial dentro de la medicina.

Por el contrario, reconoció que puede resultar útil para profesionales al momento de consultar información o revisar determinadas posibilidades diagnósticas.

“Para nosotros es bueno para averiguar algunos síndromes que a lo mejor se nos pasan o no sabemos. Está bueno consultar”, reconoció.

Pero inmediatamente marcó una diferencia: “Eso lo debe hacer un profesional, no alguien que no sepa de medicina”. La clave, entonces, está en cómo se utiliza la herramienta y quién interpreta la información obtenida.

IA no es lo mismo que una consulta médica

La facilidad de acceder a respuestas inmediatas puede generar la sensación de que una consulta digital es suficiente frente a determinadas molestias.

Sin embargo, una inteligencia artificial no puede realizar un examen físico ni evaluar de manera directa signos clínicos que pueden modificar completamente una decisión médica.

Además, los mismos síntomas pueden aparecer en enfermedades muy distintas, por lo que una respuesta basada únicamente en una descripción escrita puede ser insuficiente.

Para Chuquisaca, el uso de la tecnología no debería desplazar el vínculo entre paciente y profesional.

“La experiencia, los conocimientos y el hecho de que los médicos se hayan capacitado para esto son muy importantes” “La experiencia, los conocimientos y el hecho de que los médicos se hayan capacitado para esto son muy importantes”

El problema no es preguntar, sino tomar decisiones sin control médico

Consultar información sobre un síntoma no implica necesariamente un riesgo. La dificultad aparece cuando la respuesta recibida se transforma en un autodiagnóstico y, especialmente, cuando deriva en la decisión de tomar medicamentos sin indicación.

La recomendación central del especialista es utilizar la información disponible como una herramienta complementaria y recurrir a un profesional cuando exista una dolencia, síntomas persistentes o dudas sobre un tratamiento.

En especial, insistió en evitar el consumo de antibióticos sin prescripción, tanto por el riesgo de utilizar un medicamento que no corresponde como por el problema creciente de la resistencia antimicrobiana.