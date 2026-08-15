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15 de agosto de 2026 - 20:30
Devoción.

Emotivo saludo entre la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana en Palpalá

En el marco de las honras a la Virgen de Urkupiña, se vivió un especial saludo mariano junto a la Virgen de Copacabana en el barrio Las Tipas.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Proyecto nuevo (63)

Un emotivo momento de fe y devoción se vivió este sábado en Palpalá durante las honras a la Virgen de Urkupiña. En el barrio Las Tipas se realizó un saludo mariano con la Virgen de Copacabana, una escena que reunió a los presentes alrededor de una de las expresiones religiosas de la jornada.

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Saludo mariano en Las Tipas

El encuentro entre ambas imágenes religiosas se convirtió en uno de los momentos destacados de la celebración, en medio de las actividades realizadas en honor a la Virgen de Urkupiña.

La Virgen de Copacabana formó parte del saludo mariano en Las Tipas, acompañando una jornada atravesada por la fe y la devoción de quienes participaron de las honras.

El momento quedó registrado en imágenes que reflejan el encuentro entre ambas vírgenes y la celebración religiosa desarrollada en Palpalá.

Las honras a la Virgen de Urkupiña continúan siendo una expresión de devoción para quienes participan de estas celebraciones y, en esta oportunidad, el saludo con la Virgen de Copacabana aportó una postal especial a la jornada.

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