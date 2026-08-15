Un emotivo momento de fe y devoción se vivió este sábado en Palpalá durante las honras a la Virgen de Urkupiña. En el barrio Las Tipas se realizó un saludo mariano con la Virgen de Copacabana, una escena que reunió a los presentes alrededor de una de las expresiones religiosas de la jornada.

Emotivo saludo entre la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana en Palpalá Saludo mariano en Las Tipas El encuentro entre ambas imágenes religiosas se convirtió en uno de los momentos destacados de la celebración, en medio de las actividades realizadas en honor a la Virgen de Urkupiña.

La Virgen de Copacabana formó parte del saludo mariano en Las Tipas, acompañando una jornada atravesada por la fe y la devoción de quienes participaron de las honras.

El momento quedó registrado en imágenes que reflejan el encuentro entre ambas vírgenes y la celebración religiosa desarrollada en Palpalá.

Las honras a la Virgen de Urkupiña continúan siendo una expresión de devoción para quienes participan de estas celebraciones y, en esta oportunidad, el saludo con la Virgen de Copacabana aportó una postal especial a la jornada.

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