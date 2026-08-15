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15 de agosto de 2026 - 19:48
Tránsito.

Accidente en Ruta 9 cerca de la Nueva Terminal este sábado

Un hecho vial obligó a reducir la circulación sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Nueva Terminal de San Salvador de Jujuy. La Policía pidió extremar las precauciones.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Proyecto nuevo (62)

Un hecho vial se registró alrededor de las 17:30 de este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Nueva Terminal, en sentido sur-norte. A raíz de la situación, la circulación permaneció habilitada a media calzada y personal del Cuerpo de Seguridad Vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y evitar nuevos inconvenientes.

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Tránsito a media calzada sobre Ruta 9

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informaron que el sector permanece transitable, aunque únicamente por unas horas fue a media calzada y con precaución.

En la imagen del lugar puede observarse un automóvil con importantes daños en uno de sus laterales, además de una rueda desprendida y diferentes elementos sobre la calzada. También se encuentra trabajando personal de emergencia y seguridad vial.

Por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre cómo se produjo el hecho ni sobre posibles personas heridas.

Las autoridades recomendaron a quienes circulen por la zona disminuir la velocidad y prestar especial atención a las indicaciones del personal que se encuentra regulando el tránsito.

Recomendaciones para los conductores

La Policía pidió mantener una distancia adecuada de frenado, respetar la señalización instalada en el sector y circular a velocidad reducida mientras continúen las tareas.

El operativo se concentra sobre Ruta Nacional 9, en inmediaciones de la Nueva Terminal, y afecta principalmente a quienes circulan en sentido sur-norte.

Se recomienda prever posibles demoras y extremar las precauciones hasta que la calzada pueda quedar nuevamente liberada en su totalidad.

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