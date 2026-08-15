Accidente en Ruta 9 cerca de la Nueva Terminal este sábado

Un hecho vial se registró alrededor de las 17:30 de este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Nueva Terminal, en sentido sur-norte. A raíz de la situación, la circulación permaneció habilitada a media calzada y personal del Cuerpo de Seguridad Vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y evitar nuevos inconvenientes.
Tránsito a media calzada sobre Ruta 9
Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informaron que el sector permanece transitable, aunque únicamente por unas horas fue a media calzada y con precaución.
En la imagen del lugar puede observarse un automóvil con importantes daños en uno de sus laterales, además de una rueda desprendida y diferentes elementos sobre la calzada. También se encuentra trabajando personal de emergencia y seguridad vial.
Por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre cómo se produjo el hecho ni sobre posibles personas heridas.
Las autoridades recomendaron a quienes circulen por la zona disminuir la velocidad y prestar especial atención a las indicaciones del personal que se encuentra regulando el tránsito.
Recomendaciones para los conductores
La Policía pidió mantener una distancia adecuada de frenado, respetar la señalización instalada en el sector y circular a velocidad reducida mientras continúen las tareas.
El operativo se concentra sobre Ruta Nacional 9, en inmediaciones de la Nueva Terminal, y afecta principalmente a quienes circulan en sentido sur-norte.
Se recomienda prever posibles demoras y extremar las precauciones hasta que la calzada pueda quedar nuevamente liberada en su totalidad.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.